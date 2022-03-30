Сборная Венесуэлы на своём поле сыграет против Колумбии в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре. Матч состоится 30 марта, начало — 2:30 (мск). Венесуэла — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Венесуэла неудачно выступила на минувшем Кубке Америки, где не смогла добыть ни одной победы, что принесло последнее место в группе.

59-я команда рейтинга ФИФА провалила выступления в отборе на ЧМ в Катаре, где за 17 туров записала на свой счет три победы и ничью, что соответствует десяти очкам и последней строчке.

Коэффициенты матча Венесуэла — Колумбия 1 5.10 X 3.70 2 1.70 Ставка

Идущую на 9-ом месте Боливию им уже не догнать, отставание в 5 баллов при 1-ой оставшейся игре.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В трех матчах 2022 года венесуэльцы дома разгромили Боливию (4:1), после чего крупно проиграли Уругваю (1:4) и Аргентине (0:3).

Колумбия

Сборная Колумбии в прошлом году добыла бронзовые награды на Кубке Америки — в поединке за третье место «кофейщики» обыграли Перу (3:2).

В отборе ЧМ Колумбия идет на 6-ой позиции, имея в своем активе 20 баллов. На 1 очко они отстают от идущего пятым Перу и предстоящая встреча очень важна для колумбийцев.

Чтобы обогнать Перу в таблице и занять 5-е место, дающее право на плей-офф квалификации, им нужна победа, и при этом чтобы перуанцы потеряли очки.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В последних матчах «кофейщики» дома уступили Перу (0:1) и на выезде проиграли Аргентине (0:1), после чего разгромили Боливию на своем поле — 3:0.

Прогноз и ставка

На победу Венесуэлы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 3.70, а на победу Колумбии — 1.76.

В последних пяти очных встречах команды трижды сыграли вничью, еще два раза победили колумбийцы. В Венесуэле хозяева проиграли один матч из 4, при двух поражениях.

У хозяев нет ни турнирной мотивации, ни достойной игры. Прогнозируем, что Колумбия не проиграет низовой матч .