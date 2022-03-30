Венесуэла
Венесуэла неудачно выступила на минувшем Кубке Америки, где не смогла добыть ни одной победы, что принесло последнее место в группе.
59-я команда рейтинга ФИФА провалила выступления в отборе на ЧМ в Катаре, где за 17 туров записала на свой счет три победы и ничью, что соответствует десяти очкам и последней строчке.
Коэффициенты матча Венесуэла — Колумбия
Идущую на 9-ом месте Боливию им уже не догнать, отставание в 5 баллов при 1-ой оставшейся игре.
В трех матчах 2022 года венесуэльцы дома разгромили Боливию (4:1), после чего крупно проиграли Уругваю (1:4) и Аргентине (0:3).
Колумбия
Сборная Колумбии в прошлом году добыла бронзовые награды на Кубке Америки — в поединке за третье место «кофейщики» обыграли Перу (3:2).
В отборе ЧМ Колумбия идет на 6-ой позиции, имея в своем активе 20 баллов. На 1 очко они отстают от идущего пятым Перу и предстоящая встреча очень важна для колумбийцев.
Чтобы обогнать Перу в таблице и занять 5-е место, дающее право на плей-офф квалификации, им нужна победа, и при этом чтобы перуанцы потеряли очки.
В последних матчах «кофейщики» дома уступили Перу (0:1) и на выезде проиграли Аргентине (0:1), после чего разгромили Боливию на своем поле — 3:0.
Прогноз и ставка
На победу Венесуэлы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 3.70, а на победу Колумбии — 1.76.
В последних пяти очных встречах команды трижды сыграли вничью, еще два раза победили колумбийцы. В Венесуэле хозяева проиграли один матч из 4, при двух поражениях.
У хозяев нет ни турнирной мотивации, ни достойной игры. Прогнозируем, что
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