ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто МанчиниКто, если не Зидан? Манчини может стать очередной ошибкой «ПСЖ» Стивен ДжеррардДжеррард, Флик и Нагельсманн. Топ-5 тренеров для «Ливерпуля» в случае ухода Клоппа Роман АбрамовичСила санкций. Продажа «Челси» может побить рекорд, но Абрамович не получит ни пенни
  • 09:50
    • Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Зацепятся ли «кофейщики» за плей-офф квалификации ЧМ?

    Венесуэла — Колумбия. Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат мира 2022, 30 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Венесуэлы Прогнозы на сборную Колумбии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Венесуэла — Колумбия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Колумбии
    Сборная Венесуэлы на своём поле сыграет против Колумбии в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре. Матч состоится 30 марта, начало — 2:30 (мск). Венесуэла — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 30 Марта 2022 года
    Венесуэла
  • Каракас
    •  Венесуэла 02:30 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Венесуэла

    Венесуэла неудачно выступила на минувшем Кубке Америки, где не смогла добыть ни одной победы, что принесло последнее место в группе.

    59-я команда рейтинга ФИФА провалила выступления в отборе на ЧМ в Катаре, где за 17 туров записала на свой счет три победы и ничью, что соответствует десяти очкам и последней строчке.

    Коэффициенты матча Венесуэла — Колумбия

  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
    •

    Идущую на 9-ом месте Боливию им уже не догнать, отставание в 5 баллов при 1-ой оставшейся игре.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В трех матчах 2022 года венесуэльцы дома разгромили Боливию (4:1), после чего крупно проиграли Уругваю (1:4) и Аргентине (0:3).

    Колумбия

    Сборная Колумбии в прошлом году добыла бронзовые награды на Кубке Америки — в поединке за третье место «кофейщики» обыграли Перу (3:2).

  • Трансферный дайджест. 15-21 марта
  • Уйдет ли Рюдигер из «Челси», куда перейдет Ориги и новый опорник для «Барселоны»
  • 22/03/2022

    • В отборе ЧМ Колумбия идет на 6-ой позиции, имея в своем активе 20 баллов. На 1 очко они отстают от идущего пятым Перу и предстоящая встреча очень важна для колумбийцев.

    Чтобы обогнать Перу в таблице и занять 5-е место, дающее право на плей-офф квалификации, им нужна победа, и при этом чтобы перуанцы потеряли очки.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В последних матчах «кофейщики» дома уступили Перу (0:1) и на выезде проиграли Аргентине (0:1), после чего разгромили Боливию на своем поле — 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Венесуэлы в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 3.70, а на победу Колумбии — 1.76.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    В последних пяти очных встречах команды трижды сыграли вничью, еще два раза победили колумбийцы. В Венесуэле хозяева проиграли один матч из 4, при двух поражениях.

    У хозяев нет ни турнирной мотивации, ни достойной игры. Прогнозируем, что Колумбия не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.70 и ТМ 2,5 за 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Риск — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Циципас — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Молдавия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Шотландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Венесуэла — Колумбия: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на футбол. Зацепятся ли «кофейщики» за плей-офф квалификации ЧМ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры