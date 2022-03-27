27 марта в 13-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Канада дома сыграет против национальной команды Ямайки. Начало намечено на 23:05 по мск. Канада — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

За два тура до финиша отборочной компании сборная Канады идет во главе турнирной таблицы своей отборочной зоны. Для выхода в финальную часть ей нужно набрать очко в оставшихся играх.

«Кленовые листья» на хорошем уровне провели данную компанию, проиграв лишь один матч на этой стадии. Данное событие произошло несколько дней тому назад, когда они уступили в гостях Коста-Рике со счетом 0:1.

В остальных же 11 поединках турнира канадцы смогли добыть семь викторий и еще четыре встречи они свели вничью. За всю турнирную компанию они забили 19 мячей, а пропустили только шесть голов.

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На своей поле в этом отборе сборная Канады выступает особо сильно, выиграв пять игр из шести проведенных при одном мировом исходе.

Ямайка

Национальная команда Ямайки не имеет шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира. У нее восемь очков в активе и седьмая строка в турнирке.

У «регги парней» только одна виктория на данной стадии квалификации, которая была добыта еще в октябре прошлого года на выезде над Гондурасом со счетом 2:0.

В остальных 11 встречах данной компании ямайцы пять раз делили очки со своими оппонентами и в шести случаях были повержены. Разница мячей составляет 10:17.

В этой стадии отборочного турнира в выездных поединках сборная Ямайки набрала очков больше, чем дома, раз победив при двух мировых и трех фиаско.

В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а до этого они обменялись домашними викториями в четырех очных встречах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу Канады предлагают — 1.30.

На викторию Ямайки дают — 9.60, ничья оценена — в 4.74.

Прогнозируем, что канадцы на своем поле уверенно разберутся с немотивированными ямайцами и добудут билет в Катар.