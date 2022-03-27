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    Канадцы досрочно добудут билет в Катар

    Канада — Ямайка. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, отбор ЧМ-2022, 27 марта 2022 года

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    Хонатан Дэвид
    27 марта в 13-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Канада дома сыграет против национальной команды Ямайки. Начало намечено на 23:05 по мск. Канада — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    За два тура до финиша отборочной компании сборная Канады идет во главе турнирной таблицы своей отборочной зоны. Для выхода в финальную часть ей нужно набрать очко в оставшихся играх.

    «Кленовые листья» на хорошем уровне провели данную компанию, проиграв лишь один матч на этой стадии. Данное событие произошло несколько дней тому назад, когда они уступили в гостях Коста-Рике со счетом 0:1.

    В остальных же 11 поединках турнира канадцы смогли добыть семь викторий и еще четыре встречи они свели вничью. За всю турнирную компанию они забили 19 мячей, а пропустили только шесть голов.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    На своей поле в этом отборе сборная Канады выступает особо сильно, выиграв пять игр из шести проведенных при одном мировом исходе.

    Ямайка

    Национальная команда Ямайки не имеет шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира. У нее восемь очков в активе и седьмая строка в турнирке.

    У «регги парней» только одна виктория на данной стадии квалификации, которая была добыта еще в октябре прошлого года на выезде над Гондурасом со счетом 2:0.

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    • В остальных 11 встречах данной компании ямайцы пять раз делили очки со своими оппонентами и в шести случаях были повержены. Разница мячей составляет 10:17.

    В этой стадии отборочного турнира в выездных поединках сборная Ямайки набрала очков больше, чем дома, раз победив при двух мировых и трех фиаско.

    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а до этого они обменялись домашними викториями в четырех очных встречах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу Канады предлагают — 1.30.

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    На викторию Ямайки дают — 9.60, ничья оценена — в 4.74.

    Прогнозируем, что канадцы на своем поле уверенно разберутся с немотивированными ямайцами и добудут билет в Катар.

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    Канада — Ямайка: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на футбол. Канадцы досрочно добудут билет в Катар
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