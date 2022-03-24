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    Французы снова выиграют дома крупно

    Франция U21 — Фарерские острова U21. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Фарерские острова U21
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    Софиан Диоп
    В Кале молодежная сборная Франции сыграет против сверстников из Фарерских островов в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 24 марта и начнется в 22:45 по мск. Франция U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 24 Марта 2022 года
    Франция U21
  • Париж
    •  Франция U21 22:45 Фарерские острова U21 Фарерские острова U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
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    Франция U21

    Прошлым летом французская молодежка приняла участие в финальной части ЧЕ-2021, где смогла выйти из группы, но уже в 1/4 финала проиграла 1:2 Нидерландам и завершила борьбу на турнире.

    В этом же отборочном турнире «трехцветные» уверенно лидируют в своей группе, имея после шести проведенных игр на своем счету 16 очков и опережают вторую строку на три пункта.

    Коэффициенты матча Франция U21 — Фарерские острова U21

  • 1
  • 1.03
  • X
  • 10.50
  • 2
  • 64.00
  • Ставка
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    Единственная потеря очков состоялась как раз с Фарерами, с которыми французы сыграли вничью на выезде 1:1. Остальные же пять поединков они выиграли с общим счетом 19:0.

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    На своей территории Франция разгромила 3:0 Северную Македонию, Украину 5:0 и Армению 7:0, а еще одолела в гостях 3:0 сербов и 1:0 македонцев.

    Фарерские острова U21

    Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела уже шесть встреч, в которых набрала шесть пунктов и занимает с ними четвертое место в группе H.

    Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

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    • После этого фарерцы в данном турнире дважды дома сыграли вничью по 1:1, поделив очки на своем поле со сборной Франции и Северной Македонией. Затем они минимально уступили в гостях Украине 0:1 и поделили очки на выезде с сербами 0:0.

    Отметим, что за девять последних официальных встреч у островитян только три поражения. Также в этот период они трижды победили и столько же раз сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции U21 предлагают — 1.05.

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    На викторию Фарерские острова U21 дают — 33.00, ничья оценена — в 9.60.

    Фарерцы в этом отборе зарекомендовали себя крепким коллективом, но во Франции у них нет никаких шансов избежать крупного поражения. В общем, ставим в этой игре на викторию хозяев с форой -3.

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    Франция U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Французы снова выиграют дома крупно
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