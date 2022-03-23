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    «Аргентинос» для «Велеса» удобный соперник

    «Аргентинос Хуниорс» — «Велес Сарсфилд». Прогноз (к. 2.29) и ставки на футбол, Кубок профессиональной лиги, 22 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»
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    Лукас Орельяно
    В матче 7 тура Кубка профессиональной лиги «Аргентинос Хуниорс» примет «Велес Сарсфилд». Событие состоится 22 марта в Буэнос-Айресе. Начало в 03:30 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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  • Алкмар
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    «Аргентинос Хуниорс»

    Хозяева не могут выиграть уже 4 тура. Это при том, что всего было сыграно 6 матчей. За этот отрезок команда набрала 8 очков. В группе А она идет на 8 позиции.

    В рамках безвыигрышной серии «Аргентинос Хуниорс» проиграл «Расингу» 0:3 и «Дефенсе» 0:1. Помимо двух поражений было две ничьи с «Химнасией» 2:2 и «Сан-Лоренсо» 1:1.

    Коэффициенты матча Виллем II — АЗ Алкмар

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.63
  • Ставка
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    9 марта «Аргентинос» выиграли у клуба «Олимпо» со счетом 2:0 в матче 1/32 финала Кубка Аргентины.

    Все прогнозы на футбол

    На домашнем поле «Хуниорс» выиграли 4 из 6 поединков.

    «Велес Сарсфилд»

    Гости находятся на дне турнирной таблицы группы B. За 6 туров они набрали 6 очков — 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения.

    Беспроигрышная серия «Велеса» началась с победы над «Чиполлетти» со счетом 5:0 в матче 1/32 Кубка Аргентины. После этого команда дважды сыграла вничью в Кубке лиги.

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    • «Велес» разошелся миром с «Эстудиантесом» (1:1) и «Арсеналом» (0:0). Последнее поражение у «Фортик» было 25 февраля в матче с «Атлетико Хуракан» (0:2).

    На выезде «Велес» не побеждает 7 матчей подряд — 5 поражений и 2 ничьи.

    Прогноз и ставка

    2.21 и 3.30 — такие коэффициенты букмекеры дают на победы команд. Ничья оценивается котировкой 3.05.

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    Похоже, что у «Велеса» появился шанс одержать победу. В матчах с «Аргентинос» у коллектива удачная серия — 3 победы подряд и 7 поединков без поражений.

    Рекомендуем поставить на победу «Велеса» с форой 0. Коэффициент составляет 2.29.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на футбол. «Аргентинос» для «Велеса» удобный соперник
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