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    «Анже» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Франции, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Брест»
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    «Анже»
    «Анже» дома сыграет против «Бреста» в 29-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 марта, начало — в 17:00 по мск. «Анже» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 17:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Анже»

    У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на два пункта.

    После того, как 23 января «черно-белым» в родных стенах одержали викторию над «Труа» со счетом 2:1, после этого они только проигрывают на протяжении семи встреч первенства.

    Коэффициенты матча Анже — Брест

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел домашнее поражение от «Реймса» со счетом 0:1, ранее было выездное фиаско от «Ренна» 0:2. Отметим, что пять неудач за этот период были «сухими».

    Календарь и таблица Лиги 1

    За 14 домашних матчей текущего розыгрыша Лиги 1 «Анже» проиграл в восьми из них, пять встреч он выиграл и один поединок завершил миром.

    «Брест»

    «Брест» идет на строку выше в турнирной таблице, чем предстоящий противник, но имеет своем активе аж на шесть пунктов больше.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на своем поле разгромно проиграли «Марселю» со счетом 1:4. И данное фиаско стало для них пятым за последние девять встреч.

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    • В четырех же других поединках за этот период коллектив раз сыграл вничью и трижды добивался викторий. последняя из них состоялась в позапрошлом игровом дне в гостях над «Лансом» 1:0.

    На выезде в текущем розыгрыше Лиги «Брест» выступает вполне сносно, выиграв четыре поединка из 14 проведенных игр, а также по пять раз сыграв вничью и проиграв.

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    В последних двух очных поединках этих клубов была мировая, а перед этим дважды подряд выигрывал «Анже».

    Прогноз и ставка на «Анже» — «Брест»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Анже» — 2.29, победа «Бреста» — 3.62, ничья — 3.19.

    Обе команды имеют проблемы в завершающей стадии, да и в играх между собой зачастую выдают низы. В общем, от данной встречи ждем нерезультативного матча.

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    «Анже» — «Брест»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты не смогут пробить верх
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