«Анже» дома сыграет против «Бреста» в 29-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 марта, начало — в 17:00 по мск. «Анже» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на два пункта.

После того, как 23 января «черно-белым» в родных стенах одержали викторию над «Труа» со счетом 2:1, после этого они только проигрывают на протяжении семи встреч первенства.

Коэффициенты матча Анже — Брест 1 2.20 X 3.15 2 3.55 Ставка

В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел домашнее поражение от «Реймса» со счетом 0:1, ранее было выездное фиаско от «Ренна» 0:2. Отметим, что пять неудач за этот период были «сухими».

Календарь и таблица Лиги 1

За 14 домашних матчей текущего розыгрыша Лиги 1 «Анже» проиграл в восьми из них, пять встреч он выиграл и один поединок завершил миром.

«Брест»

«Брест» идет на строку выше в турнирной таблице, чем предстоящий противник, но имеет своем активе аж на шесть пунктов больше.

В своей последней проведенной игре чемпионата «красно-белые» на своем поле разгромно проиграли «Марселю» со счетом 1:4. И данное фиаско стало для них пятым за последние девять встреч.

В четырех же других поединках за этот период коллектив раз сыграл вничью и трижды добивался викторий. последняя из них состоялась в позапрошлом игровом дне в гостях над «Лансом» 1:0.

На выезде в текущем розыгрыше Лиги «Брест» выступает вполне сносно, выиграв четыре поединка из 14 проведенных игр, а также по пять раз сыграв вничью и проиграв.

В последних двух очных поединках этих клубов была мировая, а перед этим дважды подряд выигрывал «Анже».

Прогноз и ставка на «Анже» — «Брест»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Анже» — 2.29, победа «Бреста» — 3.62, ничья — 3.19.

Обе команды имеют проблемы в завершающей стадии, да и в играх между собой зачастую выдают низы. В общем, от данной встречи ждем нерезультативного матча.