«Нефтчи»
«Нефтчи» на данный момент находится на 3 месте. Борьба за чемпионский титул команде вряд ли светит, зато за 2 место бакинцы наверняка пободаются.
Причем бакинцы забивают довольно регулярно: 30 мячей в 19 матчах. А вот пропускают больше мяча за игру (23 гола).
Минувший тур «Нефтчи» может записать себе в актив. Дома «нефтяники» с боями переиграли «Сумгаит» (2:1).
Против «Габалы» команда в последние годы играет относительно успешно. Две победы в пяти матчах при трех ничьих — довольно приличный показатель.
«Габала»
«Габала» отчаянно сражается за 2 место. Правда, на текущий момент команда опустилась на 4 позицию.
Показатели команды аналогичны показателям соперника по отчетной встрече. Вот только пропустила «Габала» на один мяч меньше.
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Габала» в родных стенах не сумела вскрыть оборону «Зири» (0:0).
Более того, «Габала» не выигрывает уже второй матч к ряду. До ничьей в минувшем туре команда разгромно уступила «Карабаху» (5:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.76, на ничью за 3.48, а на «Габалу» — за 4.54.
«Нефтчи»
Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно.
Бакинцы смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.00.