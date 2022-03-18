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    «Нефтчи» расправится с «Габалой»

    «Нефтчи» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 18 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Габала»
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    Эмин Махмудов
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:37 мск. «Нефтчи» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 18 Марта 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 18:37 Габала Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» на данный момент находится на 3 месте. Борьба за чемпионский титул команде вряд ли светит, зато за 2 место бакинцы наверняка пободаются.

    Причем бакинцы забивают довольно регулярно: 30 мячей в 19 матчах. А вот пропускают больше мяча за игру (23 гола).

    Минувший тур «Нефтчи» может записать себе в актив. Дома «нефтяники» с боями переиграли «Сумгаит» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Габалы» команда в последние годы играет относительно успешно. Две победы в пяти матчах при трех ничьих — довольно приличный показатель.

    «Габала»

    «Габала» отчаянно сражается за 2 место. Правда, на текущий момент команда опустилась на 4 позицию.

    Показатели команды аналогичны показателям соперника по отчетной встрече. Вот только пропустила «Габала» на один мяч меньше.

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    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Габала» в родных стенах не сумела вскрыть оборону «Зири» (0:0).

    Более того, «Габала» не выигрывает уже второй матч к ряду. До ничьей в минувшем туре команда разгромно уступила «Карабаху» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.76, на ничью за 3.48, а на «Габалу» — за 4.54.

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    «Нефтчи» смотрится монолитнее соперника.

    Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

    Бакинцы смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Нефтчи» — «Габала»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» расправится с «Габалой»
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