«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:37 мск. «Нефтчи» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» на данный момент находится на 3 месте. Борьба за чемпионский титул команде вряд ли светит, зато за 2 место бакинцы наверняка пободаются.

Причем бакинцы забивают довольно регулярно: 30 мячей в 19 матчах. А вот пропускают больше мяча за игру (23 гола).

Минувший тур «Нефтчи» может записать себе в актив. Дома «нефтяники» с боями переиграли «Сумгаит» (2:1).

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Против «Габалы» команда в последние годы играет относительно успешно. Две победы в пяти матчах при трех ничьих — довольно приличный показатель.

«Габала»

«Габала» отчаянно сражается за 2 место. Правда, на текущий момент команда опустилась на 4 позицию.

Показатели команды аналогичны показателям соперника по отчетной встрече. Вот только пропустила «Габала» на один мяч меньше.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Габала» в родных стенах не сумела вскрыть оборону «Зири» (0:0).

Более того, «Габала» не выигрывает уже второй матч к ряду. До ничьей в минувшем туре команда разгромно уступила «Карабаху» (5:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.76, на ничью за 3.48, а на «Габалу» — за 4.54.

«Нефтчи» смотрится монолитнее соперника .

Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

Бакинцы смотрятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.00.