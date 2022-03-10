«Барселона» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта на «Камп Ноу», начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» снова становится мощной атакующей машиной. Хави удалось добиться невероятного прогресса за последние несколько месяцев.

«Барса» выиграла четыре предыдущих матча, в которых забила 14 мячей. По четыре гола получили крепкие «Валенсия», «Наполи» и «Атлетик».

Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай 1 1.16 X 7.50 2 17.00 Ставка

Но при этом стоит отметить, что «Барселона» и пропускает регулярно. Например, если взять десять предыдущих матчей, то на этом отрезке сыграли «на ноль» только в двух случаях.

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«Барса» забила 12 мячей в четырех предыдущих матчах на «Камп Ноу».

«Галатасарай»

Матчи с участием «Галатасарая» в последнее время тоже редко бывают скучными. Но тут все дело в том, что турецкий клуб, как правило, не лучшим образом играет в обороне.

Последний раз «Галатасарай» завершил матч без пропущенных мячей еще в конце декабря, когда выиграл на своем поле у «Антальяспора».

С тех пор «Галатасарай» провел 11 матчей и пропустил в них 27 мячей. Неудивительно, что за это время клуб из Стамбула одержал лишь две победы.

«Галатасарай» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этой игре будет забито как минимум три мяча. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.44.

Скорее всего, «Барса» в одиночку пробьет «верх». С трудом верится, что слабая оборона турецкого клуба сможет сдержать мощное нападение каталонцев.

Ставка — тотал «Барселоны» больше 3,0 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.64.