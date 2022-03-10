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    «Барса» забьет «Галатасараю» больше трех мячей?

    «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз (к. 3.64) на тоталы в матче Лиги Европы 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Галатасарай»
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    «Барса» забила 12 мячей в четырех предыдущих матчах на «Камп Ноу»
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта на «Камп Ноу», начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Барселона»

    «Барселона» снова становится мощной атакующей машиной. Хави удалось добиться невероятного прогресса за последние несколько месяцев.

    «Барса» выиграла четыре предыдущих матча, в которых забила 14 мячей. По четыре гола получили крепкие «Валенсия», «Наполи» и «Атлетик».

    Коэффициенты матча Барселона — Галатасарай

  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    Но при этом стоит отметить, что «Барселона» и пропускает регулярно. Например, если взять десять предыдущих матчей, то на этом отрезке сыграли «на ноль» только в двух случаях.

    Все прогнозы на футбол

    «Барса» забила 12 мячей в четырех предыдущих матчах на «Камп Ноу».

    «Галатасарай»

    Матчи с участием «Галатасарая» в последнее время тоже редко бывают скучными. Но тут все дело в том, что турецкий клуб, как правило, не лучшим образом играет в обороне.

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  • «Барселона» — «Галатасарай». Прогноз, ставки (к. 2.28)

    • Последний раз «Галатасарай» завершил матч без пропущенных мячей еще в конце декабря, когда выиграл на своем поле у «Антальяспора».

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    • С тех пор «Галатасарай» провел 11 матчей и пропустил в них 27 мячей. Неудивительно, что за это время клуб из Стамбула одержал лишь две победы.

    «Галатасарай» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этой игре будет забито как минимум три мяча. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.44.

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    Скорее всего, «Барса» в одиночку пробьет «верх». С трудом верится, что слабая оборона турецкого клуба сможет сдержать мощное нападение каталонцев.

    Ставка — тотал «Барселоны» больше 3,0 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.64.

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    «Барселона» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» забьет «Галатасараю» больше трех мячей?
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