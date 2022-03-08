«Суонси» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:45 мск. «Суонси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» нынешний сезон полностью проваливает. Для «лебедей» нынешнее 16 место иначе и не назовешь.

«Лебеди» в последних матчах смотрелись вполне прилично. Из шести последних поединков выиграно пять!

Коэффициенты матча Суонси — Фулхэм 1 4.70 X 3.75 2 1.75 Ставка

Вот и в предыдущем туре чемпионата «Суонси» добыл три очка. Дома валлийцы не оставили шансов «Ковентри» (3:1).

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Против «Фулхэма» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «лебеди» выиграли дважды при трех неудачах.

«Фулхэм»

«Фулхэм» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе, и в этом полностью преуспевает.

Нынешнее 1 место говорит о том, что лондонцы — фавориты турнира не только на бумаге. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 11 очков.

В предыдущем туре «Фулхэм» добыл важнейшую победу. Дома был уверенно обыгран крепкий «Блэкберн Роверс» (2:0).

Ну и, конечно, отдельно отметим Александара Митровича. Серб своими 34 голами буквально тянет «коттеджеров» в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.75, на ничью за 3.60, а на «Суонси» — за 4.75.

«Суонси» в последних трех матчах неизменно уступал «дачникам».

«Фулхэм» имеет серию из трех побед к ряду .

Атака во главе с Митровичем вновь обеспечит результат для «дачников». Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -0.75 с коэффициентом 2.04.