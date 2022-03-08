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    Очередная виктория «коттеджеров»?

    «Суонси» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионшип, 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Фулхэм»
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    Родриго Мунис
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:45 мск. «Суонси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Марта 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Суонси»

    «Суонси» нынешний сезон полностью проваливает. Для «лебедей» нынешнее 16 место иначе и не назовешь.

    «Лебеди» в последних матчах смотрелись вполне прилично. Из шести последних поединков выиграно пять!

    Коэффициенты матча Суонси — Фулхэм

  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Суонси» добыл три очка. Дома валлийцы не оставили шансов «Ковентри» (3:1).

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    Против «Фулхэма» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «лебеди» выиграли дважды при трех неудачах.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе, и в этом полностью преуспевает.

    Нынешнее 1 место говорит о том, что лондонцы — фавориты турнира не только на бумаге. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 11 очков.

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    • В предыдущем туре «Фулхэм» добыл важнейшую победу. Дома был уверенно обыгран крепкий «Блэкберн Роверс» (2:0).

    Ну и, конечно, отдельно отметим Александара Митровича. Серб своими 34 голами буквально тянет «коттеджеров» в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.75, на ничью за 3.60, а на «Суонси» — за 4.75.

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    «Суонси» в последних трех матчах неизменно уступал «дачникам».

    «Фулхэм» имеет серию из трех побед к ряду.

    Атака во главе с Митровичем вновь обеспечит результат для «дачников». Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Суонси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «коттеджеров»?
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