С почином, Паоло. «Спартак» притормозил погоню «Динамо» за лидером

«Спартак» в московском дерби обыграл «Динамо» — 2:0. В первом тайме отличились Николсон и Промес. После перерыва спартаковцы уверенно оборонялись и довели встречу до победы. Динамовцы ничего не показали в атаке и за всю игру нанесли всего один удар в створ, потеряв важные очки с точки зрения борьбы за золотые медали.

Ход матча

7’ Мозес с правой стороны прострелил к ближней штанге, и Николсон в единоборстве с Сазоновым несильно пробил рядом со створом ворот «Динамо».

14’ Смолов отобрал мяч в центре поля, прошёл с ним к штрафной «Спартака» и сделал пас вправо на Захаряна, чей прострел скорректировал на корнер Айртон.

23’ Грулёв убежал по флангу и прострелил во вратарскую «Спартака», Шиманьски пробил в падении, а Смолов не смог добить пяткой из вратарской.

26’ 1:0 Шамар Николсон. Успех «Спартаку» принесла контратака. Бакаев пробил с правого полуфланга, случился рикошет от Сазонова, и Николсон, обработавший мяч грудью, поразил центр створа. (видео)

36’ Грулёв накрутил соперника, вошёл в штрафную «Спартака» и пробил. Мяч после рикошета ушёл в сторону.

38’ 2:0 Квинси Промес. Спартаковцы быстро вышли из обороны в атаку, Квинси с левого края резко сместился к центру и нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — Шунин не дотянулся. (видео)

45+3’ Удаление! Варела проиграл борьбу и сбил Бакаева, сорвав контратаку спартаковцев. Это вторая жёлтая карточка за 5 минут для Гильермо.

51’ Бакаев, смещаясь с правого края в центру, обвёл Захаряна и пробил низом во внешнюю сторону сетки ворот «Динамо». Зелимхан хотел углового, но судья показал, что Шунин выбьет мяч от ворот.

64’ Бакаев забежал по левому флангу и сделал скидку на Мозеса. Виктор сместился в сторону и плотно пробил — мяч пролетел над перекладиной ворот «Динамо».

69’ После подачи с правого фланга Нжи и Захарян не попали по мячу, а после доставки с левой стороны Тюкавин пробил в соперника. Чуть позже Захарян с дальней дистанции ударил низом в правую штангу, от которой мяч отскочил за лицевую.

76’ Моро сыграл на подборе возле штрафной «Спартака» и хлёстко приложился по центру ворот. Селихов намертво забрал мяч.

90’ Зобнин из глубины сделал заброс вперёд, Промес выскочил один на один и пробил низом — мяч прокатился рядом со штангой ворот «Динамо».

90+2’ Умяров с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской «Динамо». Шунин чётко сыграл на перехвате, сняв мяч с головы Николсона.

РПЛ. 20-й тур «Динамо» — «Спартак» — 0:2 (0:2, 0:0) Голы: Николсон, 26 (0:1). Промес, 37 (0:2)«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Скопинцев, Сазонов, Моро (Макаров, 81), Грулев (Нжи, 65), Захарян, Шиманьски, Фомин (Паршивлюк, 46), Смолов (Тюкавин, 58)«Спартак»: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Айртон, Джикия, Мозес, Бакаев (Ларссон, 67), Мартинс (Зобнин, 79), Умяров, Николсон, ПромесПредупреждения: Грулев, 3’. Варела, 42’. Захарян, 66’ — Кофрие, 1’. Айртон, 40’. Мартинс, 72’. Умяров, 86’Удаления: Варела, 45’ (вторая ж.к)

Лучшим игроком матча стал нападающий «Спартака» Квинси Промес, забивший второй мяч.

Следующие матчи

Команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).

Прямая речь

Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

— Мы провели хорошую игру. Особенно в первом тайме. Нужно прибавлять в стабильности. Надо играть концентрированно весь матч. Нам еще есть в чем прибавлять. Команда должна иметь психологию победителя. Мы над этим работаем. Будем стараться прибавлять и в этом компоненте.

Паоло Ваноли «Спартак»

Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»

— В первом тайме у нас были моменты, но не повезло нам, а сопернику повезло с первым голом. Потом Промес показал свое мастерство, забил классный гол, а потом последовала красная карточка. Я благодарен команде за ту самоотдачу, которую она проявила, билась до конца. Было много моментов спорных с точки зрения судейства в первом тайме. Но я не хотел бы на этом концентрироваться.

Я бы не стал сравнивать наш матч сегодня и матч против «Зенита», когда мы проиграли. Я хочу просто выразить слова благодарности команде за игру во втором тайме. В сегодняшнем матче желтую карточку дали уже на 30-й секунде. Доступ по судейству в таких матчах должен быть выше. Поэтому удаление Варелы было последовательным из того хода ведения судейства, которое Карасев выбрал в самом начале.

Сандро Шварц «Спартак»

Дмитрий Скопинцев, защитник «Динамо»

— Матч неудачно сложился с точки зрения результата. Но второй тайм играли достойно, проявили характер. Пацаны молодцы, не сдались, бились. Квинси Промес попал хорошо, пробей еще раз 10, не факт, что залетело бы. Судейство средненькое. На уровне, как обычно. Со стороны «Динамо» и «Спартака» можно было быть более решительным, трактовать моменты в пользу «Динамо», давать бороться. Я вообще не вправе что-то говорить о Карасеве. Он судит европейские матчи, а мы в Европе не играем.