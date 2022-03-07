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    В стамбульском дерби верх возьмут «орлы»?

    «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Суперлига, 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Бешикташ»
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехир» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 7 марта, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Марта 2022 года

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» сейчас смотрится не лучшим образом. Ни о какой борьбе за чемпионство речь уже не идет.

    Более того, нынешнее 6 место выглядит явным провалом. «Орлы» реально могут побороться разве что за 2 место, отставание от которого составляет 5 очков.

    В своем предыдущем поединке «Бешикташ» проиграл. В Кубке Турции «орлы» уступили в родных стенах «Кайсериспору» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Башакшехира» команда в последние годы играет довольно успешно. Свидетельством тому являются три победы в пяти последних встречах.

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда начала сезон откровенно неудачно. Зато затем набрала приличный ход, и вот стамбульцы уже находятся в тройке!

    «Истанбул Башакшехир» имеет весьма надежные тылы. В 27 поединках команда пропустила в свои ворота всего 26 раз.

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    • По персоналиям следует отметить Стефано Окаку. Итальянец забил уже 9 мячей, плюс дважды ассистировал партнерам.

    Да и вообще, команда вполне себе играющая. Вот и в этой встрече «Истанбул Башакшехир» наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.13, на ничью за 3.48, а на «Истанбул Башакшехир» — за 3.70.

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    «Бешикташ» в последнее время успешно противостоит «Башакшехиру».

    Гости наверняка будут действовать вторым номером.

    На стороне хозяев удачная статистика очных встреч в последние годы. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.13.

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    «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. В стамбульском дерби верх возьмут «орлы»?
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