«Бешикташ»
«Бешикташ» сейчас смотрится не лучшим образом. Ни о какой борьбе за чемпионство речь уже не идет.
Более того, нынешнее 6 место выглядит явным провалом. «Орлы» реально могут побороться разве что за 2 место, отставание от которого составляет 5 очков.
В своем предыдущем поединке «Бешикташ» проиграл. В Кубке Турции «орлы» уступили в родных стенах «Кайсериспору» (1:2).
Против «Башакшехира» команда в последние годы играет довольно успешно. Свидетельством тому являются три победы в пяти последних встречах.
«Истанбул Башакшехир»
Эта команда начала сезон откровенно неудачно. Зато затем набрала приличный ход, и вот стамбульцы уже находятся в тройке!
«Истанбул Башакшехир» имеет весьма надежные тылы. В 27 поединках команда пропустила в свои ворота всего 26 раз.
По персоналиям следует отметить Стефано Окаку. Итальянец забил уже 9 мячей, плюс дважды ассистировал партнерам.
Да и вообще, команда вполне себе играющая. Вот и в этой встрече «Истанбул Башакшехир» наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.13, на ничью за 3.48, а на «Истанбул Башакшехир» — за 3.70.
«Бешикташ»
Гости наверняка будут действовать вторым номером.
На стороне хозяев удачная статистика очных встреч в последние годы. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.13.