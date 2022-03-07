«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехир» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 7 марта, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» сейчас смотрится не лучшим образом. Ни о какой борьбе за чемпионство речь уже не идет.

Более того, нынешнее 6 место выглядит явным провалом. «Орлы» реально могут побороться разве что за 2 место, отставание от которого составляет 5 очков.

В своем предыдущем поединке «Бешикташ» проиграл. В Кубке Турции «орлы» уступили в родных стенах «Кайсериспору» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Против «Башакшехира» команда в последние годы играет довольно успешно. Свидетельством тому являются три победы в пяти последних встречах.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда начала сезон откровенно неудачно. Зато затем набрала приличный ход, и вот стамбульцы уже находятся в тройке!

«Истанбул Башакшехир» имеет весьма надежные тылы. В 27 поединках команда пропустила в свои ворота всего 26 раз.

По персоналиям следует отметить Стефано Окаку. Итальянец забил уже 9 мячей, плюс дважды ассистировал партнерам.

Да и вообще, команда вполне себе играющая. Вот и в этой встрече «Истанбул Башакшехир» наверняка найдет свой шанс у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.13, на ничью за 3.48, а на «Истанбул Башакшехир» — за 3.70.

«Бешикташ» в последнее время успешно противостоит «Башакшехиру» .

Гости наверняка будут действовать вторым номером.

На стороне хозяев удачная статистика очных встреч в последние годы. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.13.