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    Продолжит ли «Галатасарай» безвыигрышную серию «Коньяспора»?

    «Коньяспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.70) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» не проигрывает четыре матча кряду
    «Коньяспор» и «Галатасарай» встретятся в матче 28 тура чемпионата Турции. Игра состоится 5 марта в 19:00 мск. «Коньяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 05 Марта 2022 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Коньяспор»

    «Коньяспор» после 27 игр Суперлиги расположился на втором месте турнирной таблицы набрав 49 очков. За последние пять матчей у него ни одной победы.

    Еще недавно у хозяев поля была беспроигрышная серия. После поражения от «Фатиха Карагюмрюка» (4:5) в Кубке Турции начала серия без побед.

    С тех пор «Коньяспор» потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Последняя пришлась на фееричный матч с «Касимпашой» — 4:4.

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    Неудивительно, что такие результаты привели не только к вылету из кубка страны, но и отставанию от лидера «Трабзонспора» на 17 очков.

    «Галатасарай»

    Низший пилотаж гостей прекратился в позапрошлом туре. До этого матча их серия достигла отметки в шесть поединков, причем в четырех из них команда проигрывала.

    Из-за неудовлетворительных результатов турнирное положение «Львов» сильно пошатнулось. Дела удалось поправить благодаря победам в последних двух турах.

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    • На данный момент они занимают 12 место с 35 очками на счету. Это все равно довольно плохо для клуба такого уровня, как «Галатасарай».

    На сегодня стамбульцы не знают поражений уже четыре игры кряду, которые пришлись на турецкую лигу, при двух победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.

    Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Коньяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Галатасарай» безвыигрышную серию «Коньяспора»?
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