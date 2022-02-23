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    «Шершни» снова выиграют?

    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, АПЛ, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»
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    Джошуа Кинг
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:30 мск. «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Февраля 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» традиционно борется за сохранение прописки в АПЛ. Команда находится на 18 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 4 очка.

    А вот с атакой у команды имеются проблемы. В 24 матчах «шершни» забили только 24 мяча.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Кристал Пэлас

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Уотфорд» добыл важнейшую викторию. На выезде была обыграна крепкая «Астон Вилла» (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с «Кристал Пэлас» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза обменялись победами.

    «Кристал Пэлас»

    На данный момент «Кристал Пэлас» пребывает в районе экватора таблицы. Правда, 13 место вряд ли устраивает тренерский штаб.

    Вот и минувший тур «Кристал Пэлас» не записал себе в актив. В дерби с «Челси» команда минимально уступила.

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    • Причем «Кристал Пэлас» не выигрывает уже более полумесяца. Более того, в двух последних поединках лондонцы даже не забивают.

    Весьма приличный сезон выдает Конор Галлахер. Хавбек забил уже 7 мячей в АПЛ, и наверняка постарается улучшить этот показатель.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Уотфорд» — за 3.30.

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    «Уотфорд» в минувшем туре продемонстрировал свою способность добывать нужный результат.

    «Кристал Пэлас» не забивает уже в двух матчах к ряду.

    «Шершни» наверняка постараются развить успех прошлого тура. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 3.30.

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    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Шершни» снова выиграют?
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