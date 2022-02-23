«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:30 мск. «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» традиционно борется за сохранение прописки в АПЛ. Команда находится на 18 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 4 очка.

А вот с атакой у команды имеются проблемы. В 24 матчах «шершни» забили только 24 мяча.

Коэффициенты матча Уотфорд — Кристал Пэлас 1 3.20 X 3.20 2 2.35 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Уотфорд» добыл важнейшую викторию. На выезде была обыграна крепкая «Астон Вилла» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с «Кристал Пэлас» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза обменялись победами.

«Кристал Пэлас»

На данный момент «Кристал Пэлас» пребывает в районе экватора таблицы. Правда, 13 место вряд ли устраивает тренерский штаб.

Вот и минувший тур «Кристал Пэлас» не записал себе в актив. В дерби с «Челси» команда минимально уступила.

Причем «Кристал Пэлас» не выигрывает уже более полумесяца. Более того, в двух последних поединках лондонцы даже не забивают.

Весьма приличный сезон выдает Конор Галлахер. Хавбек забил уже 7 мячей в АПЛ, и наверняка постарается улучшить этот показатель.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Уотфорд» — за 3.30.

«Уотфорд» в минувшем туре продемонстрировал свою способность добывать нужный результат.

«Кристал Пэлас» не забивает уже в двух матчах к ряду .

«Шершни» наверняка постараются развить успех прошлого тура. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 3.30.