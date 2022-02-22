«Челси» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» вряд ли потянут чемпионскую гонку в АПЛ. Зато в Лиге чемпионов лондонцам повезло со жребием.

В минувшем туре своего чемпионата «Челси» сумел добыть три очка. На выезде команда Томаса Тухеля минимально одолела «Кристал Пэлас».

Коэффициенты матча Челси — Лилль 1 1.30 X 5.20 2 11.00 Ставка

В этом поединке «Челси» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Не сыграют Бенджамин Чилуэлл, Рис Джеймс и Мэйсон Маунт.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

С «догами» лондонский клуб пересекался два года назад. Причем оба поединка «Челси» выиграл со счетом 2:1.

«Лилль»

Нынешний сезон для «Лилля» выдается не таким, как предыдущий. Триумфа в Лиге 1 ждать не приходится, ведь сейчас команда находится на 10 месте.

Более того, не так давно «доги» были показательно биты ПСЖ (1:5). Правда, после того в двух матчах к ряду «Лилль» оставлял свои ворота сухими.

Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Лилль» не сумел победить. Дома «доги» не смогли переиграть «Метц» (0:0).

В кадровом плане у французов полный порядок. К тому же наличие в составе канадца Хонатана Дэвида, забившего 12 мячей в чемпионате, наверняка поможет «догам» в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.33, на ничью за 5.25, а на «Лилль» — за 9.00.

«Аристократам» в последних поединках победы даются с натугой .

В двух последних матчах «доги» не пропускали в свои ворота.

«Лилль» неплохо обороняется, к тому же имеет приличный атакующий ресурс. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.