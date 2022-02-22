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    «Доги» не дадут себя в обиду

    «Челси» — «Лилль». Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лилль»
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    Бурак Йылмаз
    «Челси» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 23:00 мск. «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 22 Февраля 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. 1/8 финала
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    «Челси»

    «Челси» вряд ли потянут чемпионскую гонку в АПЛ. Зато в Лиге чемпионов лондонцам повезло со жребием.

    В минувшем туре своего чемпионата «Челси» сумел добыть три очка. На выезде команда Томаса Тухеля минимально одолела «Кристал Пэлас».

    Коэффициенты матча Челси — Лилль

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Челси» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Не сыграют Бенджамин Чилуэлл, Рис Джеймс и Мэйсон Маунт.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    С «догами» лондонский клуб пересекался два года назад. Причем оба поединка «Челси» выиграл со счетом 2:1.

    «Лилль»

    Нынешний сезон для «Лилля» выдается не таким, как предыдущий. Триумфа в Лиге 1 ждать не приходится, ведь сейчас команда находится на 10 месте.

    Более того, не так давно «доги» были показательно биты ПСЖ (1:5). Правда, после того в двух матчах к ряду «Лилль» оставлял свои ворота сухими.

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    • Вот только в минувшем туре своего чемпионата «Лилль» не сумел победить. Дома «доги» не смогли переиграть «Метц» (0:0).

    В кадровом плане у французов полный порядок. К тому же наличие в составе канадца Хонатана Дэвида, забившего 12 мячей в чемпионате, наверняка поможет «догам» в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.33, на ничью за 5.25, а на «Лилль» — за 9.00.

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    «Аристократам» в последних поединках победы даются с натугой.

    В двух последних матчах «доги» не пропускали в свои ворота.

    «Лилль» неплохо обороняется, к тому же имеет приличный атакующий ресурс. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Лилль»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» не дадут себя в обиду
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