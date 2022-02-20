«Лорьян»
После затяжной серии без побед «Лорьян» провел два неплохих поединка. Он победил «Ланс» со счетом 2:0 и прошлом туре разошелся нулевой ничьей с «Монако», играя при этом на выезде.
Эти два результата позволили «Лорьяну» преодолеть рубеж зоны вылета и теперь команда находится на 17 месте с 21 очком.
Коэффициенты матча Лорьян — Монпелье
Дома «мерлузовые» не проигрывают на протяжении трех туров. У них две ничьи и победа в рамках этой серии.
Не сыграют Стефан Диарра, Жереми Морель, Фабьен Лемуан и Мориц Йенц.
«Монпелье»
После прекрасного периода с кучей побед «Монпелье» попал в полосу трудностей и вот уже три матча подряд гости терпят неудачи. В Лиге 1 они проиграли 4 из 5 поединков.
«Паладины» набрали одно очко за 4 тура благодаря домашней победе над «Монако» (3:2). Однако после этого команда сразу же проиграла «Сент-Этьену» (1:3) и «Лиллю» (0:1).
К тому же «Монпелье» уступил «Марселю» по пенальти в 1/8 финала Кубка Франции. За семь матчей в 2022 году для гостей это было пятое фиаско. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице, хотя чуть ранее она была в зоне еврокубков.
Стефи Мавидиди, Тибо Тамаш и Максим Эстеве не сыграют в этой встрече.
Прогноз и ставка
На «Лорьян» букмекеры предлагают 2.44, тогда как на «Монпелье» цифра завышена до 3.05. Ничья оценивается котировкой 3.35.
Для «Лорьяна» настал хороший момент прервать безвыигрышную серию в очной серии с «Монпелье». «Моряки» отыграли на ноль в предыдущих двух турах, что может повлиять на результат.
«Монпелье» находится в непростой ситуации и, возможно, для команды сейчас не тот момент, в который она может думать о победах. Ставка — фора «Лорьяна» за 1.73.