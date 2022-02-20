20 февраля «Лорьян» и «Монпелье» сыграют в рамках 25 тура чемпионата Франции. Событие начнется в 17:00 мск на стадионе «Стад дю Мустуар». «Лорьян» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

После затяжной серии без побед «Лорьян» провел два неплохих поединка. Он победил «Ланс» со счетом 2:0 и прошлом туре разошелся нулевой ничьей с «Монако», играя при этом на выезде.

Эти два результата позволили «Лорьяну» преодолеть рубеж зоны вылета и теперь команда находится на 17 месте с 21 очком.

Коэффициенты матча Лорьян — Монпелье 1 2.40 X 3.35 2 3.05 Ставка

Дома «мерлузовые» не проигрывают на протяжении трех туров. У них две ничьи и победа в рамках этой серии.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют Стефан Диарра, Жереми Морель, Фабьен Лемуан и Мориц Йенц.

«Монпелье»

После прекрасного периода с кучей побед «Монпелье» попал в полосу трудностей и вот уже три матча подряд гости терпят неудачи. В Лиге 1 они проиграли 4 из 5 поединков.

«Паладины» набрали одно очко за 4 тура благодаря домашней победе над «Монако» (3:2). Однако после этого команда сразу же проиграла «Сент-Этьену» (1:3) и «Лиллю» (0:1).

К тому же «Монпелье» уступил «Марселю» по пенальти в 1/8 финала Кубка Франции. За семь матчей в 2022 году для гостей это было пятое фиаско. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице, хотя чуть ранее она была в зоне еврокубков.

Стефи Мавидиди, Тибо Тамаш и Максим Эстеве не сыграют в этой встрече.

Прогноз и ставка

На «Лорьян» букмекеры предлагают 2.44, тогда как на «Монпелье» цифра завышена до 3.05. Ничья оценивается котировкой 3.35.

Для «Лорьяна» настал хороший момент прервать безвыигрышную серию в очной серии с «Монпелье». «Моряки» отыграли на ноль в предыдущих двух турах, что может повлиять на результат.

«Монпелье» находится в непростой ситуации и, возможно, для команды сейчас не тот момент, в который она может думать о победах. Ставка — фора «Лорьяна» за 1.73.