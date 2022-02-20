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    Воспользуется ли «Лорьян» проблемами «Монпелье»?

    «Лорьян» — «Монпелье». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, Лига 1, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Монпелье»
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    Фабьен Лемуан
    20 февраля «Лорьян» и «Монпелье» сыграют в рамках 25 тура чемпионата Франции. Событие начнется в 17:00 мск на стадионе «Стад дю Мустуар». «Лорьян» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 17:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    После затяжной серии без побед «Лорьян» провел два неплохих поединка. Он победил «Ланс» со счетом 2:0 и прошлом туре разошелся нулевой ничьей с «Монако», играя при этом на выезде.

    Эти два результата позволили «Лорьяну» преодолеть рубеж зоны вылета и теперь команда находится на 17 месте с 21 очком.

    Коэффициенты матча Лорьян — Монпелье

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    Дома «мерлузовые» не проигрывают на протяжении трех туров. У них две ничьи и победа в рамках этой серии.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют Стефан Диарра, Жереми Морель, Фабьен Лемуан и Мориц Йенц.

    «Монпелье»

    После прекрасного периода с кучей побед «Монпелье» попал в полосу трудностей и вот уже три матча подряд гости терпят неудачи. В Лиге 1 они проиграли 4 из 5 поединков.

    «Паладины» набрали одно очко за 4 тура благодаря домашней победе над «Монако» (3:2). Однако после этого команда сразу же проиграла «Сент-Этьену» (1:3) и «Лиллю» (0:1).

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  • 14/02/2022

    • К тому же «Монпелье» уступил «Марселю» по пенальти в 1/8 финала Кубка Франции. За семь матчей в 2022 году для гостей это было пятое фиаско. Сейчас команда занимает 11 место в турнирной таблице, хотя чуть ранее она была в зоне еврокубков.

    Стефи Мавидиди, Тибо Тамаш и Максим Эстеве не сыграют в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    На «Лорьян» букмекеры предлагают 2.44, тогда как на «Монпелье» цифра завышена до 3.05. Ничья оценивается котировкой 3.35.

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    Для «Лорьяна» настал хороший момент прервать безвыигрышную серию в очной серии с «Монпелье». «Моряки» отыграли на ноль в предыдущих двух турах, что может повлиять на результат.

    «Монпелье» находится в непростой ситуации и, возможно, для команды сейчас не тот момент, в который она может думать о победах. Ставка — фора «Лорьяна» за 1.73.

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    «Лорьян» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Лорьян» проблемами «Монпелье»?
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