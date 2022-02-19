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    «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Англии, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Норвич»
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    Роберто Фирмино
    19 февраля на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Норвич» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча намечена на 18:00 по мск. «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится в турнирной таблице английской Премьер-лиги на второй позиции. Команда при этом отстает от первого места на девять очков, но имеет одну встречу в запасе.

    У мерсисайдцев на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех сыгранных турниров. В этот период они два поединка свели вничью и добились девяти викторий.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити

  • 1
  • 1.12
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 24.00
  • Ставка
    •

    К данной же встрече «красные» подходят после семи викторий подряд. Накануне «Ливерпуль» обыграл в Милане «Интер» 2:0 в Лиге чемпионов, а в последней игре чемпионата минимально в гостях одолел «Бернли» — 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» еще не знал горечи поражений, выиграв восемь матчей при трех мировых исходах.

    «Норвич»

    «Норвич» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги ведет борьбу за выживание. На данный момент команда в турнирной таблице занимает 18-ю строчку, отставая от безопасной позиции на четыре очка.

    Начиная с декабря «канарейки» в чемпионате выдали серию из шести «сухих» поражений подряд, после они поочередно обыгрывали на своем поле «Эвертон» 2:1 и в гостях «Уотфорд» 3:0.

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    • В последних же двух проведенных турах они заработали лишь балл, сыграв дома с «Кристал Пэлес» вничью со счетом 1:1, еще они разгромно уступили «Ман Сити» 0:4 в родных пенатах.

    Гостевая статистика «Норвича» в этом чемпионате выглядит следующим образом: две виктории, два мировых исхода и семь поражений.

    «Ливерпуль» выиграл у «Норвича» в последних пяти очных поединках, причем три из них без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.14.

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    На викторию «Норвича» дают — 22.00, ничья оценена — в 9.90.

    «Ливерпуль» к данной игре подходит в отличном состоянии, а вот«канарейки» после некоторого подъема крупно проиграли в прошлом туре лидеру, и теперь наверняка не избегут очередного разгрома, так как будут играть против очень сильного соперника.

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    «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Канарейки» не избегут очередного разгрома
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