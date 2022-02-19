«Ливерпуль»
«Ливерпуль» находится в турнирной таблице английской Премьер-лиги на второй позиции. Команда при этом отстает от первого места на девять очков, но имеет одну встречу в запасе.
У мерсисайдцев на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех сыгранных турниров. В этот период они два поединка свели вничью и добились девяти викторий.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити
К данной же встрече «красные» подходят после семи викторий подряд. Накануне «Ливерпуль» обыграл в Милане «Интер» 2:0 в Лиге чемпионов, а в последней игре чемпионата минимально в гостях одолел «Бернли» — 1:0.
В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» еще не знал горечи поражений, выиграв восемь матчей при трех мировых исходах.
«Норвич»
«Норвич» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги ведет борьбу за выживание. На данный момент команда в турнирной таблице занимает 18-ю строчку, отставая от безопасной позиции на четыре очка.
Начиная с декабря «канарейки» в чемпионате выдали серию из шести «сухих» поражений подряд, после они поочередно обыгрывали на своем поле «Эвертон» 2:1 и в гостях «Уотфорд» 3:0.
В последних же двух проведенных турах они заработали лишь балл, сыграв дома с «Кристал Пэлес» вничью со счетом 1:1, еще они разгромно уступили «Ман Сити» 0:4 в родных пенатах.
Гостевая статистика «Норвича» в этом чемпионате выглядит следующим образом: две виктории, два мировых исхода и семь поражений.
«Ливерпуль» выиграл у «Норвича» в последних пяти очных поединках, причем три из них без пропущенных мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.14.
На викторию «Норвича» дают — 22.00, ничья оценена — в 9.90.
«Ливерпуль» к данной игре подходит в отличном состоянии, а вот«канарейки» после некоторого подъема крупно проиграли в прошлом туре лидеру, и теперь наверняка не избегут очередного разгрома, так как будут играть против очень сильного соперника.