19 февраля на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Норвич» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча намечена на 18:00 по мск. «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится в турнирной таблице английской Премьер-лиги на второй позиции. Команда при этом отстает от первого места на девять очков, но имеет одну встречу в запасе.

У мерсисайдцев на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех сыгранных турниров. В этот период они два поединка свели вничью и добились девяти викторий.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити 1 1.12 X 8.50 2 24.00 Ставка

К данной же встрече «красные» подходят после семи викторий подряд. Накануне «Ливерпуль» обыграл в Милане «Интер» 2:0 в Лиге чемпионов, а в последней игре чемпионата минимально в гостях одолел «Бернли» — 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» еще не знал горечи поражений, выиграв восемь матчей при трех мировых исходах.

«Норвич»

«Норвич» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги ведет борьбу за выживание. На данный момент команда в турнирной таблице занимает 18-ю строчку, отставая от безопасной позиции на четыре очка.

Начиная с декабря «канарейки» в чемпионате выдали серию из шести «сухих» поражений подряд, после они поочередно обыгрывали на своем поле «Эвертон» 2:1 и в гостях «Уотфорд» 3:0.

В последних же двух проведенных турах они заработали лишь балл, сыграв дома с «Кристал Пэлес» вничью со счетом 1:1, еще они разгромно уступили «Ман Сити» 0:4 в родных пенатах.

Гостевая статистика «Норвича» в этом чемпионате выглядит следующим образом: две виктории, два мировых исхода и семь поражений.

«Ливерпуль» выиграл у «Норвича» в последних пяти очных поединках, причем три из них без пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.14.

На викторию «Норвича» дают — 22.00, ничья оценена — в 9.90.

«Ливерпуль» к данной игре подходит в отличном состоянии, а вот«канарейки» после некоторого подъема крупно проиграли в прошлом туре лидеру, и теперь наверняка не избегут очередного разгрома, так как будут играть против очень сильного соперника.