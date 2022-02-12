«Блэкпул» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Блэкпул» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

«Блэкпул» в нынешнем сезоне выглядит середняком Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 14 место.

В последних матчах «Блэкпул» выглядит довольно неплохо. Чего стоит только четырехматчевая серия без поражений?!

Коэффициенты матча Блэкпул — Борнмут 1 4.00 X 3.40 2 1.95 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Блэкпул» добыл трудовой балл. На выезде команда расписала мировую с «Ковентри» (1:1).

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Поединки против «Борнмута» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Блэкпул» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

«Борнмут»

На данный момент «Борнмут» занимает 2 место. Команда изначально поставила задачу побороться за зону прямого повышения в классе.

Между тем, минувший тур «Борнмут» провел залихватски. Дома команда не оставила шансов «Бирмингему» (3:1).

Причем до того «вишни» позорно вылетели из Кубка Англии. Команда дома уступила скромному «Борхэм Вуд» (0:1).

В атаке команды основной расчет на Доминике Соланке. Форвард наколотил уже 19 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Блэкпул» — за 3.60.

«Блэкпул» традиционно неудачно играет с «вишнями».

«Борнмут» мотивирован сохранить место в зоне прямого выхода в АПЛ .

«Вишни» смотрятся сильнее, к тому же постараются реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.00.