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    Три очка для «Борнмута»?

    «Блэкпул» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Борнмут»
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    Филип Биллинг
    «Блэкпул» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Блэкпул» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2022 года
    Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкпул 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Блэкпул»

    «Блэкпул» в нынешнем сезоне выглядит середняком Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 14 место.

    В последних матчах «Блэкпул» выглядит довольно неплохо. Чего стоит только четырехматчевая серия без поражений?!

    Коэффициенты матча Блэкпул — Борнмут

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Блэкпул» добыл трудовой балл. На выезде команда расписала мировую с «Ковентри» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Борнмута» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Блэкпул» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

    «Борнмут»

    На данный момент «Борнмут» занимает 2 место. Команда изначально поставила задачу побороться за зону прямого повышения в классе.

    Между тем, минувший тур «Борнмут» провел залихватски. Дома команда не оставила шансов «Бирмингему» (3:1).

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    • Причем до того «вишни» позорно вылетели из Кубка Англии. Команда дома уступила скромному «Борхэм Вуд» (0:1).

    В атаке команды основной расчет на Доминике Соланке. Форвард наколотил уже 19 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Блэкпул» — за 3.60.

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    «Блэкпул» традиционно неудачно играет с «вишнями».

    «Борнмут» мотивирован сохранить место в зоне прямого выхода в АПЛ.

    «Вишни» смотрятся сильнее, к тому же постараются реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.00.

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    «Блэкпул» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Борнмута»?
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