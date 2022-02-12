«Блэкпул»
«Блэкпул» в нынешнем сезоне выглядит середняком Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 14 место.
В последних матчах «Блэкпул» выглядит довольно неплохо. Чего стоит только четырехматчевая серия без поражений?!
Коэффициенты матча Блэкпул — Борнмут
В предыдущем туре чемпионата «Блэкпул» добыл трудовой балл. На выезде команда расписала мировую с «Ковентри» (1:1).
Поединки против «Борнмута» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Блэкпул» выиграл лишь однажды при трех неудачах.
«Борнмут»
На данный момент «Борнмут» занимает 2 место. Команда изначально поставила задачу побороться за зону прямого повышения в классе.
Между тем, минувший тур «Борнмут» провел залихватски. Дома команда не оставила шансов «Бирмингему» (3:1).
Причем до того «вишни» позорно вылетели из Кубка Англии. Команда дома уступила скромному «Борхэм Вуд» (0:1).
В атаке команды основной расчет на Доминике Соланке. Форвард наколотил уже 19 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Блэкпул» — за 3.60.
«Блэкпул» традиционно неудачно играет с «вишнями».
«Борнмут»
«Вишни» смотрятся сильнее, к тому же постараются реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.00.