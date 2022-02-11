Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля Камила ВалиеваПрямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022 Камила ВалиеваТриметазидин! Сборная России 9 февраля на Олимпиаде-2022
  • 00:38
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»
  • 00:59
    • «Астон Вилла» и «Лидс» сыграли вничью, на счету Коутиньо гол и два ассиста
  • 00:51
    • Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 00:46
    • «Ман Сити» всухую победил «Брентфорд»
  • 00:20
    • «Ференцварош» Черчесова вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии
  • 23:05
    • L’Equipe: ПСЖ больше всех в Европе тратит на зарплаты
  • 21:29
    • Гол Лукаку принес «Челси» победу над «Аль-Хилялем»
    Все новости спорта

    «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой

    «Севилья» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Испании, 11 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Ракитич
    В рамках 24-го тура испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Эльче». Поединок пройдет 11 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Севилья» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 11 Февраля 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
    •

    «Севилья»

    После 23-х проведенных туров «Севилья» с 47 очками находится на второй строке в Примере. От лидирующего «Реала» она отстает на шесть пунктов, а ближайшего преследователя опережает на семь баллов.

    Новый год «нервионцы» начали превосходно, выиграв три первых поединка, два из которых пришлись на чемпионат страны. Однако после этого они не побеждают на протяжении четырех игр.

    Коэффициенты матча Севилья — Эльче

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    Сперва в этот период они уступили 1:2 «Бетису» в Кубке Испании, а затем трижды подряд сыграли вничью в рамках Примеры. В прошлом туре севильцы поделили очки на выезде с «Осасуной» 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах «Севилья» еще не знала горечи поражений, выиграв восемь встреч из 11 при трех мировых результатах.

    «Эльче»

    С 26 зачетными пунктами «Эльче» разместился на 14-й строке в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на восемь пунктов от опасной зоны, так что может чувствовать себя вполне спокойно.

    Вот уже как пять туров первенства «зелено-белые» не знают горечи поражений. В этот удачный период они два поединка свели вничью и добились трех викторий.

  • Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • Как воспринимать успехи каталонцев?
  • 08/02/2022

    • Одна из побед состоялась в минувшем игровом дне, когда они на своем поле переиграли «Алавес» со счетом 1:1, а туром ранее была почетная ничья в Мадриде с «Реалом» — 2:2.

    Вне родных стен «Эльче» в текущем чемпионате победил только две игры из 12. Еще три встречи он свел вничью и семь раз уходил с поля поверженным.

    В первом круге на поле «Эльче» эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севилья» предлагают — 1.44.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Эльче» дают — 9.20, ничья оценена — в 4.50.

    «Севилья» в последних трех домашних поединках обыгрывала «Эльче» с разницей в два мяча. Вот и сейчас ожидаем, что хозяева добьются виктории в комфортным счетом.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Бастия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры