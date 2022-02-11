В рамках 24-го тура испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Эльче». Поединок пройдет 11 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Севилья» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

После 23-х проведенных туров «Севилья» с 47 очками находится на второй строке в Примере. От лидирующего «Реала» она отстает на шесть пунктов, а ближайшего преследователя опережает на семь баллов.

Новый год «нервионцы» начали превосходно, выиграв три первых поединка, два из которых пришлись на чемпионат страны. Однако после этого они не побеждают на протяжении четырех игр.

Коэффициенты матча Севилья — Эльче 1 1.40 X 4.40 2 9.00 Ставка

Сперва в этот период они уступили 1:2 «Бетису» в Кубке Испании, а затем трижды подряд сыграли вничью в рамках Примеры. В прошлом туре севильцы поделили очки на выезде с «Осасуной» 0:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «Севилья» еще не знала горечи поражений, выиграв восемь встреч из 11 при трех мировых результатах.

«Эльче»

С 26 зачетными пунктами «Эльче» разместился на 14-й строке в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на восемь пунктов от опасной зоны, так что может чувствовать себя вполне спокойно.

Вот уже как пять туров первенства «зелено-белые» не знают горечи поражений. В этот удачный период они два поединка свели вничью и добились трех викторий.

Одна из побед состоялась в минувшем игровом дне, когда они на своем поле переиграли «Алавес» со счетом 1:1, а туром ранее была почетная ничья в Мадриде с «Реалом» — 2:2.

Вне родных стен «Эльче» в текущем чемпионате победил только две игры из 12. Еще три встречи он свел вничью и семь раз уходил с поля поверженным.

В первом круге на поле «Эльче» эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севилья» предлагают — 1.44.

На викторию «Эльче» дают — 9.20, ничья оценена — в 4.50.

«Севилья» в последних трех домашних поединках обыгрывала «Эльче» с разницей в два мяча. Вот и сейчас ожидаем, что хозяева добьются виктории в комфортным счетом.