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    Обыграют ли «коттеджеры» «львов» в очередной раз?

    «Фулхэм» — «Миллуол». Прогноз (к. 2.01) и ставки на футбол, Чемпионшип, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Миллуол»
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    Харри Уилсон
    «Фулхэм» и «Миллуол» встретятся 8 февраля на «Крэйвен Коттедж». Матч 31 тура Чемпионшипа начнется в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Миллуол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Февраля 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 22:45 Миллуолл Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» — лидер турнирной таблицы, у которого 58 очков в 28 турах. «Блэкберн» отстает на 5 пунктов, причем у него на 2 игры больше. Так что фора у хозяев неплохая.

    «Коттеджеры» показали хороший результат в последних пяти матчах. Благодаря своему выступлению они сейчас лучшие на этом отрезке. В большей мере это из-за их невероятной результативности. Команда оформила 23 забитых мяча. К примеру, у КПР, который имеет вторую форму за пять туров, забил всего 9 раз.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Миллуолл

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    Такое количество взялось вот откуда — 7:0 с «Редингом», 6:2 с «Бристоль Сити», 6:2 с «Бирмингемом» и 3:2 со «Стоком». Лишь 29 января эту сумасшедшую серию прервал матч против «Блэкпула», закончившийся вничью 1:1.

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    «Фулхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Ман Сити» 1:4, поэтому он может полностью сосредоточиться на том, чтобы добыть титул во втором дивизионе.

    «Миллуол»

    Гостям такие результаты могут только сниться. У них 4 очка за 5 туров. Ну а после 28 поединков команда идет на 15 позиции с 37 баллами.

    Правда, «Миллуол» смог прервать серию поражения ничьей и победой. Он победил «Вест Бромвич» 2:0, а затем сыграл с «Престоном» по нулям.

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    • Все это было после трех фиаско подряд — 0:1 с «Блэкпулом», 0:1 с «Ноттингем Форрест» и 2:3 с «Бристоль Сити». На выезде ситуация еще хуже, поскольку в 4 из 5 выступлений «докеры» проиграли.

    Ну как бы и результативность ужасная. С двумя голами в четырех турах делать с «Фулхэмом», наверное, нечего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выставили такие котировки на основные исходы: 1.36 — победа «Фулхэма», 5.10 — ничья, 8.30 — победа «Миллуола».

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    В Чемпионшипе «Фулхэм» обыгрывал «Миллуол» в четырех из пяти выступлений. Лишь раз «львам» удалось зацепиться за ничью. При такой результативности «коттеджеров», вероятность очередной победы очень высока. Тем более что гости сейчас почти безобидны.

    После разгрома от «Ман Сити» хозяева будут рвать и метать, поэтому они могут одержать победу, и возможно с отрывом. Рекомендуем поставить на победу первой команды с форой -1.5.

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    «Фулхэм» — «Миллуол»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. Обыграют ли «коттеджеры» «львов» в очередной раз?
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