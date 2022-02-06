В рамках 26-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» в родных стенах сразится с «Леганесом». Поединок пройдет 6 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

«Тенерифе» в текущем сезоне претендует на повышение в классе. Команда в турнирной таблице находится на четвертой позиции, отставая от второй строки всего лишь на два балла.

Островитяне на последнем отрезке чемпионата весьма неуступчивы, в предыдущих девяти турах проиграв только в родных стенах «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1.

Коэффициенты матча Тенерифе — Леганес 1 2.12 X 3.05 2 3.90 Ставка

Еще в этот период они трижды сыграли вничью и одержали пять викторий. В двух прошлых поединках коллектив на дома разгромил «Овьедо» 4:0 и в гостях переиграл «Понферрадину» 2:1.

Все прогнозы на футбол

За 12 домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды «Тененрифе» победил в семи из них, еще три раза он уступал и две игры завершил миром.

«Леганес»

«Леганес», который в прошлом сезон боролся за повышение в классе, в текущем пока плетется вблизи зоны вылета, опережая ее на пять баллов.

Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. В последующих же десяти игровых днях у него было только одно фиаско.

Затем «огурцы» уступили в трех играх из четырех при одной мировой, а в прошлом туре смогли прервать эту неудачную серию, одолев на своей территории аутсайдера «Алькоркон» 1:0.

14 из 29 баллов «Леганес» в текущем первенств добыл вне родных стен, четыре раза выиграв при двух мировых исходах и семи неудачах.

В первом круге виктория была за «Тенерифе» 2:1, а перед этим они две игры из четырех свели вничью и по разу обыграли друг друга.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.20.

На викторию «Леганеса» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.00.

«Тенерифе» на данный момент просто сильнее «Леганеса», так что в данном противостоянии мы ставим на викторию хозяев.