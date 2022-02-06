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    Виктория достанется островитянам

    «Тенерифе» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Испании, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Леганес»
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    «Леганес» — «Тененрифе»
    В рамках 26-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» в родных стенах сразится с «Леганесом». Поединок пройдет 6 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Февраля 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 23:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Тенерифе»

    «Тенерифе» в текущем сезоне претендует на повышение в классе. Команда в турнирной таблице находится на четвертой позиции, отставая от второй строки всего лишь на два балла.

    Островитяне на последнем отрезке чемпионата весьма неуступчивы, в предыдущих девяти турах проиграв только в родных стенах «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Леганес

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    Еще в этот период они трижды сыграли вничью и одержали пять викторий. В двух прошлых поединках коллектив на дома разгромил «Овьедо» 4:0 и в гостях переиграл «Понферрадину» 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    За 12 домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды «Тененрифе» победил в семи из них, еще три раза он уступал и две игры завершил миром.

    «Леганес»

    «Леганес», который в прошлом сезон боролся за повышение в классе, в текущем пока плетется вблизи зоны вылета, опережая ее на пять баллов.

    Клуб из пригорода Мадрида ужасно стартовал, и за первые 13 туров первенства смог добыть всего лишь две победы и семь раз проиграл. В последующих же десяти игровых днях у него было только одно фиаско.

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    • Затем «огурцы» уступили в трех играх из четырех при одной мировой, а в прошлом туре смогли прервать эту неудачную серию, одолев на своей территории аутсайдера «Алькоркон» 1:0.

    14 из 29 баллов «Леганес» в текущем первенств добыл вне родных стен, четыре раза выиграв при двух мировых исходах и семи неудачах.

    В первом круге виктория была за «Тенерифе» 2:1, а перед этим они две игры из четырех свели вничью и по разу обыграли друг друга.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.00.

    «Тенерифе» на данный момент просто сильнее «Леганеса», так что в данном противостоянии мы ставим на викторию хозяев.

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    «Тенерифе» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Виктория достанется островитянам
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