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    Бретонцы будут торопиться

    «Ренн» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига 1, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Брест»
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    Гаэтан Лаборде
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ренн» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Ренн» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда борется за попадание в еврокубки, находясь на 5 месте в таблице.

    Главным достоянием бретонцев является надежная оборона. В 22 матчах она дала результативный сбой лишь 21 раз.

    Коэффициенты матча Ренн — Брест

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    А вот в предыдущем туре чемпионата «Ренн» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Клермона» (2:1) в планы явно не входило.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С «Брестом» команда исторически играет весьма успешно. Из пяти последних матчей «Ренн» выиграл трижды при двух ничьих.

    «Брест»

    На данный момент «Брест» занимает 13 место. Вряд ли команде придется бороться за выживание в элитном дивизионе, но подъем выше первой десятки ей наверняка не светит.

    «Брест» стабильностью результатов не балует. Типичный середняк, что называется ниже среднего, чередующий относительно неплохие матчи с унылыми.

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    • В своем предыдущем матче «Брест» вылетел из Кубка Франции. Выезд в гости к «Нанту» завершился неудачей (2:0).

    Зато до того, уже в рамках чемпионата, команда сотворила сенсацию. Был бит пока еще действующий чемпион Франции «Лилль» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.50, на ничью за 4.40, а на «Брест» — за 6.90.

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    «Ренн» максимально настроен сохранить свои позиции.

    «Брест» традиционно неудачно играет с бретонцами.

    «Ренн» мотивирован исправиться за неудачу в прошлом туре, к тому же выглядит мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    «Ренн» — «Брест»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Бретонцы будут торопиться
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