«Ренн» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ренн» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Команда борется за попадание в еврокубки, находясь на 5 месте в таблице.

Главным достоянием бретонцев является надежная оборона. В 22 матчах она дала результативный сбой лишь 21 раз.

Коэффициенты матча Ренн — Брест 1 1.50 X 4.40 2 6.10 Ставка

А вот в предыдущем туре чемпионата «Ренн» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Клермона» (2:1) в планы явно не входило.

Все прогнозы на Лигу 1

С «Брестом» команда исторически играет весьма успешно. Из пяти последних матчей «Ренн» выиграл трижды при двух ничьих.

«Брест»

На данный момент «Брест» занимает 13 место. Вряд ли команде придется бороться за выживание в элитном дивизионе, но подъем выше первой десятки ей наверняка не светит.

«Брест» стабильностью результатов не балует. Типичный середняк, что называется ниже среднего, чередующий относительно неплохие матчи с унылыми.

В своем предыдущем матче «Брест» вылетел из Кубка Франции. Выезд в гости к «Нанту» завершился неудачей (2:0).

Зато до того, уже в рамках чемпионата, команда сотворила сенсацию. Был бит пока еще действующий чемпион Франции «Лилль» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.50, на ничью за 4.40, а на «Брест» — за 6.90.

«Ренн» максимально настроен сохранить свои позиции.

«Брест» традиционно неудачно играет с бретонцами .

«Ренн» мотивирован исправиться за неудачу в прошлом туре, к тому же выглядит мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.