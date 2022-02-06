Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фристайлисты разыграют медали в могулеПервые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля Церемония открытия Олимпиады-2022Фотогалерея: Церемония открытия Олимпиады-2022 Церемония открытия Олимпиады-2022 в ПекинеДайте миру шанс! 4 февраля на Олимпиаде-2022
  • 01:56
    • «Мидлсбро» выбил «МЮ» из Кубка Англии, Роналду не забил пенальти
  • 00:55
    • Хет-трик Милика помог «Марселю» разгромить «Анже»
  • 22:29
    • Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
  • 19:51
    • Овечкин — фаворит на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Score
  • 19:38
    • Ибрагимович пропустит миланское дерби с «Интером»
  • 19:13
    • Лаже признан тренером месяца в АПЛ
  • 17:13
    • Олимпиада в Пекине объявлена открытой
    Все новости спорта

    Очередная коллизия «Бордо»?

    «Реймс» — «Бордо». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 6 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Реймс Прогнозы на Бордо Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Бордо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберт Элис
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск. «Реймс» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 17:00 Бордо Бордо
  • Бордо
    •

    «Реймс»

    «Реймс» в нынешнем сезоне выступает не особо ярко. Команда борется за выживание в элите, опережая опасную зону на 5 очков.

    Правда, дела с реализацией обстоят не слишком весело. В 22 матчах игроки «Реймса» забили всего 22 мяча.

    Коэффициенты матча Реймс — Бордо

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Реймс» был разгромлен лидером ПСЖ (4:0). После того команда еще и вылетела в серии пенальти из Кубка Франции от «Бастии».

    Все прогнозы на Лигу 1

    С «Бордо» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Реймс» выиграл лишь раз при трех неудачах.

    «Бордо»

    На данный момент «Бордо» занимает 17 место, проваливая нынешний сезон. Жирондинцы лишь на один пункт опережают зону вылета.

    Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые проблемы. В 22 поединках «Бордо» умудрился пропустить 53 мяча (больше всех в лиге).

  • На короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»
  • Ибрагимович, Паулиньо, Глеб и другие игроки, которым не удалось надолго задержаться в составе «каталонцев»
  • 01/02/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Бордо» добыл важнейшие три пункта. Дома команда перестреляла «Страсбург» (4:3).

    Причем до этой виктории жирондинцы получили звонкую оплеуху. Команда на выезде была болезненно бита «Ренном» (6:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Бордо» — за 3.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Реймс» не выигрывает с начала года, и явно намерен прервать эту серию.

    «Бордо» слишком много пропускает в свои ворота.

    «Бордо» в этом сезоне крайне неудачно обороняется. Наши прогноз и ставка — Победа «Реймса» с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эльче — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кельн — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реймс» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Бордо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры