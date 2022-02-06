«Реймс» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:00 мск. «Реймс» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» в нынешнем сезоне выступает не особо ярко. Команда борется за выживание в элите, опережая опасную зону на 5 очков.

Правда, дела с реализацией обстоят не слишком весело. В 22 матчах игроки «Реймса» забили всего 22 мяча.

Коэффициенты матча Реймс — Бордо 1 2.15 X 3.30 2 3.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Реймс» был разгромлен лидером ПСЖ (4:0). После того команда еще и вылетела в серии пенальти из Кубка Франции от «Бастии».

Все прогнозы на Лигу 1

С «Бордо» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Реймс» выиграл лишь раз при трех неудачах.

«Бордо»

На данный момент «Бордо» занимает 17 место, проваливая нынешний сезон. Жирондинцы лишь на один пункт опережают зону вылета.

Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые проблемы. В 22 поединках «Бордо» умудрился пропустить 53 мяча (больше всех в лиге).

В минувшем туре чемпионата «Бордо» добыл важнейшие три пункта. Дома команда перестреляла «Страсбург» (4:3).

Причем до этой виктории жирондинцы получили звонкую оплеуху. Команда на выезде была болезненно бита «Ренном» (6:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реймс» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Бордо» — за 3.50.

«Реймс» не выигрывает с начала года, и явно намерен прервать эту серию .

«Бордо» слишком много пропускает в свои ворота.

«Бордо» в этом сезоне крайне неудачно обороняется. Наши прогноз и ставка — Победа «Реймса» с коэффициентом 2.05.