«Мальорка» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:15 мск. «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» в текущем сезоне борется за выживание. Однако нынешнее 17 место в Примере с отрывом в два очка от зоны вылета не гарантирует спокойную жизнь.

В минувшем туре команда бездарно уступила. Поражение от «Вильярреала» получилось слишком уж болезненным (3:0).

Коэффициенты матча Мальорка — Кадис 1 1.85 X 3.40 2 4.60 Ставка

Причем в этой встрече команде не сможет помочь Даниэль Родригес. Опытный хавбек немного приболел.

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С «Кадисом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Мальорка» по разу обменялась победами с соперником.

«Кадис»

Эта команда также неудачно проводит чемпионат. «Кадис» находится на 18 месте, отставая как раз от «Мальорки» на два очка.

Между тем, с обороной у команды имеются немалые проблемы. В 22 поединках уже пропущено 36 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Кадис» добыл важнейшие три пункта. На выезде был обыгран аутсайдер «Леванте» (0:2).

«Кадис» с начала календарного года несколько прибавил. Команда вполне способна выкарабкаться из зоны вылета.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 1.86, на ничью за 3.58, а на «Кадис» — за 4.78.

«Мальорка» крайне инертно выглядит в атаке.

«Кадис» довольно симпатично выглядел в последних матчах .

«Кадис» заметно прибавил в январском цикле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кадиса» или ничья с коэффициентом 2.03.