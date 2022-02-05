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    «Мальорке» победы не видать?

    «Мальорка» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Примера, 5 февраля 2022 года

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    Фер Ниньо
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:15 мск. «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Февраля 2022 года
    Мальорка
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    «Мальорка»

    «Мальорка» в текущем сезоне борется за выживание. Однако нынешнее 17 место в Примере с отрывом в два очка от зоны вылета не гарантирует спокойную жизнь.

    В минувшем туре команда бездарно уступила. Поражение от «Вильярреала» получилось слишком уж болезненным (3:0).

    Коэффициенты матча Мальорка — Кадис

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Причем в этой встрече команде не сможет помочь Даниэль Родригес. Опытный хавбек немного приболел.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Кадисом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Мальорка» по разу обменялась победами с соперником.

    «Кадис»

    Эта команда также неудачно проводит чемпионат. «Кадис» находится на 18 месте, отставая как раз от «Мальорки» на два очка.

    Между тем, с обороной у команды имеются немалые проблемы. В 22 поединках уже пропущено 36 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кадис» добыл важнейшие три пункта. На выезде был обыгран аутсайдер «Леванте» (0:2).

    «Кадис» с начала календарного года несколько прибавил. Команда вполне способна выкарабкаться из зоны вылета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 1.86, на ничью за 3.58, а на «Кадис» — за 4.78.

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    «Мальорка» крайне инертно выглядит в атаке.

    «Кадис» довольно симпатично выглядел в последних матчах.

    «Кадис» заметно прибавил в январском цикле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кадиса» или ничья с коэффициентом 2.03.

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    «Мальорка» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Мальорке» победы не видать?
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