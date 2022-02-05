«Мальорка»
«Мальорка» в текущем сезоне борется за выживание. Однако нынешнее 17 место в Примере с отрывом в два очка от зоны вылета не гарантирует спокойную жизнь.
В минувшем туре команда бездарно уступила. Поражение от «Вильярреала» получилось слишком уж болезненным (3:0).
Коэффициенты матча Мальорка — Кадис
Причем в этой встрече команде не сможет помочь Даниэль Родригес. Опытный хавбек немного приболел.
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С «Кадисом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Мальорка» по разу обменялась победами с соперником.
«Кадис»
Эта команда также неудачно проводит чемпионат. «Кадис» находится на 18 месте, отставая как раз от «Мальорки» на два очка.
Между тем, с обороной у команды имеются немалые проблемы. В 22 поединках уже пропущено 36 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Кадис» добыл важнейшие три пункта. На выезде был обыгран аутсайдер «Леванте» (0:2).
«Кадис» с начала календарного года несколько прибавил. Команда вполне способна выкарабкаться из зоны вылета.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мальорку» за 1.86, на ничью за 3.58, а на «Кадис» — за 4.78.
«Мальорка» крайне инертно выглядит в атаке.
«Кадис»
«Кадис» заметно прибавил в январском цикле. Наши прогноз и ставка — Победа «Кадиса» или ничья с коэффициентом 2.03.