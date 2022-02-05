В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд Таун» на своем поле примет «Барнсли». Встреча состоится 5 февраля, начало — в 18:00 по мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» этот сезон проводит в Чемпионшипе — первом дивизионе Англии. Так команда претендует на повышение в классе, находясь на текущий момент в зоне плей-офф.

«Терьеры» не знают горечи поражений уже на протяжении 11 встреч с учетом всех проведенных турниров. За это время они добились шести победных результатов и пять матчей свели вничью.

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Барнсли 1 1.65 X 3.70 2 5.70 Ставка

В своей последней сыгранной игре, которая прошла 2 февраля, коллектив одолел на своем поле «Дерби» со счетом 2:0 в рамках чемпионата. Немногим ранее он дома расписал мировую со «Сток Сити» 1:1.

Все прогнозы на футбол

Что касается данного Кубка Англии, то там «Хаддерсфилд» преодолел один этап. В рамках 1/32 финала он переиграл на выезде «Бернли» 2:1, представляющий элитный дивизион.

«Барнсли»

«Барнсли» также этот сезон проводит в Чемпионшипе, но выступает там крайне неудачно, находясь сейчас на самом дне турнирной таблицы в восьми очках отставания от безопасной строки.

К данному поединку «дворняги» подходят с серией из четырех фиаско подряд, все которые пришлись на матчи чемпионата страны. В этот неудачный период они забили лишь гол при семи пропущенных.

В своей последней сыгранной игре «шахтеры» уступили на своем поле «Кардиффу» 0:1, а немногим ранее они с таким же счетом были повержены в родных стенах и «Борнмутом».

В данном кубковом соревновании «Барнсли» тоже преодолел один этап, обыграв на своем поле с большим трудом по итогам овертайма «Барроу» 5:4, выступающий в четвертом дивизионе.

В первом круге этого Чемпионшипа данные клубы расписали ничью на поле «Барнсли» 1:1, а перед этим трижды подряд сильнее были «дворняги».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хаддерсфилда» — 1.80, победа «Барнсли» — 4.80, ничья — 3.82.

Проход: «Хаддерсфилда» — 1.35; «Барнсли» — 3.25.

«Терьеры» сейчас явно сильнее «дворняг», и наверняка одолеют их еще по итогам основного времени. В общем, наш прогноз на предстоящую встречу — П1.