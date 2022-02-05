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    «Терьеры» расправятся с «дворнягами» еще в основное время

    «Хаддерсфилд Таун» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Барнсли»
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    «Хаддерсфилд Таун»
    В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд Таун» на своем поле примет «Барнсли». Встреча состоится 5 февраля, начало — в 18:00 по мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Февраля 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Кубок ФА
    •  Хаддерсфилд Таун 18:00 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» этот сезон проводит в Чемпионшипе — первом дивизионе Англии. Так команда претендует на повышение в классе, находясь на текущий момент в зоне плей-офф.

    «Терьеры» не знают горечи поражений уже на протяжении 11 встреч с учетом всех проведенных турниров. За это время они добились шести победных результатов и пять матчей свели вничью.

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Барнсли

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
    •

    В своей последней сыгранной игре, которая прошла 2 февраля, коллектив одолел на своем поле «Дерби» со счетом 2:0 в рамках чемпионата. Немногим ранее он дома расписал мировую со «Сток Сити» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается данного Кубка Англии, то там «Хаддерсфилд» преодолел один этап. В рамках 1/32 финала он переиграл на выезде «Бернли» 2:1, представляющий элитный дивизион.

    «Барнсли»

    «Барнсли» также этот сезон проводит в Чемпионшипе, но выступает там крайне неудачно, находясь сейчас на самом дне турнирной таблицы в восьми очках отставания от безопасной строки.

    К данному поединку «дворняги» подходят с серией из четырех фиаско подряд, все которые пришлись на матчи чемпионата страны. В этот неудачный период они забили лишь гол при семи пропущенных.

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    • В своей последней сыгранной игре «шахтеры» уступили на своем поле «Кардиффу» 0:1, а немногим ранее они с таким же счетом были повержены в родных стенах и «Борнмутом».

    В данном кубковом соревновании «Барнсли» тоже преодолел один этап, обыграв на своем поле с большим трудом по итогам овертайма «Барроу» 5:4, выступающий в четвертом дивизионе.

    В первом круге этого Чемпионшипа данные клубы расписали ничью на поле «Барнсли» 1:1, а перед этим трижды подряд сильнее были «дворняги».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хаддерсфилда» — 1.80, победа «Барнсли» — 4.80, ничья — 3.82.

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    Проход: «Хаддерсфилда» — 1.35; «Барнсли» — 3.25.

    «Терьеры» сейчас явно сильнее «дворняг», и наверняка одолеют их еще по итогам основного времени. В общем, наш прогноз на предстоящую встречу — П1.

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    «Хаддерсфилд Таун» — «Барнсли»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Терьеры» расправятся с «дворнягами» еще в основное время
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