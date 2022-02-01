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    «Абердин» добудет три очка

    «Росс Каунти» — «Абердин». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Шотландии, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Росс Каунти» — «Абердин»
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    Келвин Рэмси
    «Росс Каунти» сыграет на своем поле с «Абердином» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 22:45 мск. «Росс Каунти» — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 01 Февраля 2022 года
    Росс Каунти
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Росс Каунти 22:45 Абердин Абердин
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Росс Каунти»

    «Росс Каунти» сейчас смотрится не очень выгодно. Команда бьется за выживание, занимая лишь 10 место в таблице.

    Не радует и трехматчевая серия без побед. Да и проблемы в обороне никуда не деваются, что и находит свое отображение в результатах. Правда, в минувшем туре команда отобрала очки у лидера (3:3).

    Разумеется, основной задачей команды является сохранение прописки в элите. К тому же, некоторый гандикап от идущих ниже оппонентов у «Росс Каунти» имеется.

    Все прогнозы на футбол

    С «Абердином» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Абердин»

    Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 6 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

    При средних показателях «Абердин» реально может подняться разве что в первую четверку. Правда, сохранить свое место в шестерке лучших еще предстоит.

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    • Американский форвард Кристиан Рамирес забил уже 8 мячей в чемпионате. Причем от лидера спора бомбардиров его отделяет лишь один гол.

    Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. С такой атакой все это видится вполне реальным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Абердин» за 2.55, на ничью за 2.90, а на «Росс Каунти» — за 3.10.

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    Хозяева испытывают заметные трудности в обороне.

    «Абердин» неплохо атакует, а Рамирес способен сделать разницу.

    Гости бьются за высокие места, и должны обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Абердина» с коэффициентом 2.55.

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    «Росс Каунти» — «Абердин»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. «Абердин» добудет три очка
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