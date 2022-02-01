«Росс Каунти»
«Росс Каунти» сейчас смотрится не очень выгодно. Команда бьется за выживание, занимая лишь 10 место в таблице.
Не радует и трехматчевая серия без побед. Да и проблемы в обороне никуда не деваются, что и находит свое отображение в результатах. Правда, в минувшем туре команда отобрала очки у лидера (3:3).
Разумеется, основной задачей команды является сохранение прописки в элите. К тому же, некоторый гандикап от идущих ниже оппонентов у «Росс Каунти» имеется.
С «Абердином» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.
«Абердин»
Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 6 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.
При средних показателях «Абердин» реально может подняться разве что в первую четверку. Правда, сохранить свое место в шестерке лучших еще предстоит.
Американский форвард Кристиан Рамирес забил уже 8 мячей в чемпионате. Причем от лидера спора бомбардиров его отделяет лишь один гол.
Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. С такой атакой все это видится вполне реальным.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Абердин» за 2.55, на ничью за 2.90, а на «Росс Каунти» — за 3.10.
Хозяева
«Абердин» неплохо атакует, а Рамирес способен сделать разницу.
Гости бьются за высокие места, и должны обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Абердина» с коэффициентом 2.55.