Неуклюжий и медленный «Ференцварош». Черчесов проиграл и усилил интригу в чемпионате Венгрии

В четверг, 27 января, «Ференцварош» провел первый официальный матч под руководством Станислава Черчесова. Новая команда экс-тренера сборной России на выезде уступила в перенесенной игре 4-го тура чемпионата Венгрии команде «Академия Пушкаша» — 0:1. С 24-й минуты «Ференцварош» играл вдесятером, а единственный гол пропустил в концовке первого тайма.

«Ференцварош» столкнулся с проблемами еще до матча

Российский специалист не смог как следует подготовить команду к дебютному матчу из-за форс-мажорных обстоятельств, отмечает автор «Спорта день за днем» Дмитрий Розман.

«Первый официальный матч "Ференцвароша" при новом тренере Станиславе Черчесове закончился неудачно: действующие чемпионы страны проиграли на выезде перенесенный матч из первого круга одному из конкурентов в борьбе за титул — "Пушкаш Академии", 0:1. Соперника Черчесова возглавляет бывший игрок "Динамо" (Москва) и тренер владивостокского "Луча" Жолт Хорняк.

Подготовка к первой игре чемпионата у "Ференцвароша" вышла скомканной — из-за постоянных положительных тестов на коронавирус был сорван тренировочный сбор в Испании, на тренировках в распоряжении тренеров все время был недокомплект игроков, а еще три футболиста — марокканцы братья Ммаэ и тунисский полузащитник Лайдуни — до сих пор находятся на Кубке Африки, где в ближайшие выходные сыграют друг против друга в четвертьфинале».

Станислав Черчесов Главный тренер «Ференцвароша» Это была наша первая игра после зимней паузы, и получилось не так, как мы ожидали… Не очень хорошо начали матч, и красная карточка. Но вдесятером мы играли лучше, чем в первые 25 минут. Что меня радует, так это то, как команда отреагировала на удаление, и запасные хорошо сыграли. Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле, но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось.

Черчесов решил сыграть осторожно

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов находит объяснение осторожной тактике Станислава Черчесова в матче с «Академией Пушкаша».

«Перед началом матча Черчесов через переводчика дал обязательное интервью для венгерского телевидения — на немецком языке. Несколько раз прозвучало слово "коронавирус", тем не менее в целом экс-главный тренер сборной России выглядел довольно бодрым и позитивным.

Для первого матча Черчесов выбрал тактическую схему 4-2-3-1 и отказался от прессинга. Обычно его команды играют агрессивнее, но тут, видя состояние большинства футболистов, российский тренер решил, что осторожность не помешает. Тем более что у "Ференцвароша" явный дисбаланс с точки зрения подбора игроков в линиях.

«Академия Пушкаша» — «Ференцварош» fradi.hu

Например, фланги атаки у "Фроди" очень приличные — лучший снайпер команды албанец Мюрто Узуни (21+8 в этом сезоне) и вингер сборной Украины Александр Зубков. А вот опорная зона заметно слабее, очень медленная. Прежде всего центрхав сборной Боснии и Герцеговины Мухамед Бешич».

Жолт Хорняк Главный тренер «Академии Пушкаша» «Фроди» — очень хорошая команда, я поддерживаю их и надеюсь, что они справятся со всеми неприятностями, но мы боремся с теми же проблемами. Я очень рад, что мы смогли обыграть такую ​​команду в первом матче этого года, теперь можно ждать «Мол Фехервар». Сегодня мы определенно были лучше, чем «Фроди», и если бы мы играли против 11 игроков, мы бы все равно выиграли. Мои игроки сегодня были настроены более решительно, чем «Ференцварош».

Удаление Бешича было неизбежно

Редакция венгерского издания Origo считает, что «Ференварош» имел шансы (и должен был) остаться в меньшинстве еще раньше, чем это случилось на самом деле.

«На бумаге у "Фроди", лидера таблицы, был шанс на победу, но статистика указывала на ничью, так как в последних шести очных встречах двух команд было пять ничьих.

"Академия Пушкаша" смело начала матч, а на 14-й минуте могла даже повести в счете. Боснийский полузащитник "Фроди" Мухамед Бешич вытянутой ногой въехал в лодыжку голландца Лучано Слагвеера, но арбитр Тамаш Богнар даже не дал ему карточку. Момент даже изучили в комнате VAR, но сидевшие там профессионалы даже не почувствовали, что этот эпизод тянул на удаление, поэтому игрок "Фради" смог остаться на поле и уже через минуту получил первый "горчичник".

«Академия Пушкаша» — «Ференцварош» fradi.hu

Первый момент в матче пришлось ждать до 21-й минуты. Игрок "Пушкаша" Мезграни опасно пробивал, но вратарь "Ференцвароша" и сборной Венгрии Дибуш Денеш, выбил мяч, летевший в правый верхний угол. Затем, на 24-й минуте, "Фроди" остались в меньшинстве. На этот раз Бешич, уже имея предупреждение, сфолил на Либоре Козаке и Тамаш Богнар вручил ему вторую желтую карточку. Это была седьмая красная карточка в карьере боснийского полузащитника, три из которых он получил в чемпионате Венгрии».

«Ференцварош» пропустил, но не сдался

Венгерская редакция Goal.com хвалит «Академию Пушкаша», забившую красивый гол и умело засушившую игру, но отмечает, что «Ференцварош» бился до конца.

«Зрителям пришлось ждать 48 минут, чтобы увидеть самый красивый момент первого тайма. Дальний удар ван Ниффа голкипер Денеш Дибс перевёл на угловой в компенсированное к первому тайму время, но сам же Ван Нифф подал корнер на Жоао Нуньеса, который без помех принял мяч и кивком отправил его в сетку с помощью рикошета от стойки ворот.

«Академия Пушкаша» — «Ференцварош» fradi.hu

На 58-й минуте после левого углового слева мяч попал в сетку ворот от головы Блажича, но защитник "Ференцвароша" был в офсайде и ассистент не оставил это без внимания. Зелено-белые бились с честью, Черчесов пытался сделать свою команду еще более атакующей за счет дальнейших замен, но "Академия Пушкаша", игравшая в большинстве, решила задачу, замкнув зоны так, что "Фроди" лишь раз попали в створ во втором тайме».

Неуклюжий и медленный «Ференцварош»

Редакция издания Infostart не впечатлена игрой команды Станислава Черчесова, но не обходит внимание упорство, с которым та боролась за ничейный результат.

«Хозяева опаснее начали матч, создавая перед воротами гостей. "Ференцварош" играл в футбол неуклюже и медленно, а в середине первого тайма остался вдесятером. Численное преимущество скорее мешало "Академии Пушкаша", но затем хозяева повели в счете в последние минуты перед перерывом после подачи углового.

Во втором тайме игра оживилась, в основном благодаря "Фроди", которые продолжали атаковать, несмотря на меньшинство. "Академия Пушкаша" в основном защищалась и пыталась контратаковать. "Ференцварош" отчаянно боролся, чтобы сравнять счет, но "гвардейцы" сохранили преимущество до финального свистка».

Черчесов усилил интригу в чемпионате Венгрии

Автор «Евро-футбола» Иван Терентьев иронично отмечает, что поражение «Ференцвароша» сделает борьбу за титул в чемпионате Венгрии еще интереснее.

«Во втором тайме матч продолжился по сценарию "Академии Пушкаша". Хозяева чувствовали себя вольготно, много атаковали флангами. Резвый проход Лусиано Слагвеера завершился опасным, но немного неточным ударом — мяч пролетел рядом с дальней штангой. "Ференцварош" отвечал очень редко, всего раз пробив в створ ворот, да и то неопасно.

Станислав Черчесов fradi.hu

Ближе к концу матча сказалась зимняя пауза и тренировочный процесс — темп совсем упал. Ничего более не случилось, проиграл в первом матче "Ференцварош" Станислава Черчесова, знатно усилив интригу в борьбе за венгерское золото. Всего на один балл отстают "Кишварда" и "Пушкаш Академи". Но это не проблема, ведь Станислав Саламович такого слова не признаёт».