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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Хартс» — «Селтик». Прогноз, ставки (к. 1.91) на футбол, шотландская Премьер-лига, 26 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Селтик»
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    «Селтик» идет на втором месте
    26 января в Эдинбурге на «Тайнкасл Парк» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Хартс» сыграет против «Селтика». Начало — в 22:45 по мск. «Хартс» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 26 Января 2022 года
    Хартс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Хартс 22:45 Селтик Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Хартс»

    В таблице чемпионата Шотландии «Хартс» занимает третье место. По итогам 21 поединка коллектив набрал 39 очков, однако много проигрывает двум лидерам.

    Сейчас у «Сердец» серия из четырех побед кряду во всех турнирах. В чемпионате они одолели 1:0 «Данди», 2:1 «Росс Каунти», 2:0 «Сент-Джонстон» и в кубке разгромили 5:0 «Очинлек Телбот».

    До этой серии команда проиграла дважды в трех матчах, правда. Сперва она уступила лидеру «Рейнджерс» 0:2 дома и грядущему сопернику 0:1 в гостях.

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    На сегодня клуб потерпел только одно поражение в 11 поединках в рамках национального чемпионата текущего сезона.

    «Селтик»

    После прошлого тура «Селтик» обострил интригу в борьбе за чемпионство, ведь после осечки «Рейнджерс» отставание от лидера составляет четыре очка.

    По итогам восьми последних матчей Премьер-лиги глазвегианцы выиграли в семи из них при одной ничьей. В прошлом туре клуб переиграл «Хиберниан» (2:0) дома.

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    • «Кельты» не знают поражений в национальном первенства с сентября 2021 года, когда в гостях они сенсационно уступили «Ливингстону» (0:1).

    в 11 последних матчах команда не смогла победить только один раз, выиграв в 10 поединках. Единственная ничья пришлась на 22 декабря прошлого года против «Сент-Миррена» (0:0) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,91.

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    «Хартс» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
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