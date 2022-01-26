26 января в Эдинбурге на «Тайнкасл Парк» в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Хартс» сыграет против «Селтика». Начало — в 22:45 по мск. «Хартс» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартс»

В таблице чемпионата Шотландии «Хартс» занимает третье место. По итогам 21 поединка коллектив набрал 39 очков, однако много проигрывает двум лидерам.

Сейчас у «Сердец» серия из четырех побед кряду во всех турнирах. В чемпионате они одолели 1:0 «Данди», 2:1 «Росс Каунти», 2:0 «Сент-Джонстон» и в кубке разгромили 5:0 «Очинлек Телбот».

До этой серии команда проиграла дважды в трех матчах, правда. Сперва она уступила лидеру «Рейнджерс» 0:2 дома и грядущему сопернику 0:1 в гостях.

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На сегодня клуб потерпел только одно поражение в 11 поединках в рамках национального чемпионата текущего сезона.

«Селтик»

После прошлого тура «Селтик» обострил интригу в борьбе за чемпионство, ведь после осечки «Рейнджерс» отставание от лидера составляет четыре очка.

По итогам восьми последних матчей Премьер-лиги глазвегианцы выиграли в семи из них при одной ничьей. В прошлом туре клуб переиграл «Хиберниан» (2:0) дома.

«Кельты» не знают поражений в национальном первенства с сентября 2021 года, когда в гостях они сенсационно уступили «Ливингстону» (0:1).

в 11 последних матчах команда не смогла победить только один раз, выиграв в 10 поединках. Единственная ничья пришлась на 22 декабря прошлого года против «Сент-Миррена» (0:0) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,91.