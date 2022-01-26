26 января в 23-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Данди Юнайтед» на своем поле сыграет против «Росс Каунти». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Данди Юнайтед» — «Росс Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Данди Юнайтед»

«Данди Юнайтед» ведет борьбу за попадание в топ-6. На текущий момент он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от заветной шестой строки на три пункта.

Последний раз в рамках чемпионата «арабы» побеждали аж в ноябре, обыграв тогда на своем поле 1:0 «Абердин». После этого они расписали гостевую мировую со своим предстоящим противником — 1:1.

Затем же «мандариновые» проиграли шесть матчей первенства подряд, причем четыре из них без забитых мячей. В минувшем туре первенства они потерпели фиаско от соседа по турнирке «Сент-Миррена» 1:2 дома.

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15 из 25 очков «Данди Юнайтед» заработал на своем поле. Коллектив одержал пять викторий и шесть раз уступал, и ни разу не играл вничью.

«Росс Каунти»

«Росс Каунти» находится на пару строк ниже, чем предстоящий противник, имея в своей копилке на четыре очка меньше.

«Олени» же за последние девять встреч чемпионата потерпели только два фиаско, уступив по 1:2 «Хартсу» на выезде и «Селтику» на своем поле. Еще в этот период они трижды сыграли вничью и четыр поединка выиграли.

Одна из викторий была в прошлом игровом дне — на своей территории «Росс» одолел «Мозервелл» со счетом 3:1, находящийся сейчас на четвертой строке.

Лишь девять из 21 балла коллектив в этом чемпионате заработал вне родных стен, дважды победив при трех мировых результатах и шести неудачах.

За последние шесть очных встреч этих клубов четыре раза выигрывал «Данди Юнайтед», раз победил «Росс Каунти» и одну игру они завершили миром.

Прогноз и ставка на «Данди Юнайтед» — «Росс Каунти»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Данди Юнайтед» предлагают — 2.49.

На викторию «Росс Каунти» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.30.

И хотя «мандариновые» пребывают в очень плачевном состоянии на текущий момент, но они вполне удачно играют против «оленей» в последнее время, так что вполне могут здесь рассчитывать на благоприятный для себя исход.