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    Как «Фиорентина» отреагирует на вылет из Кубка?

    «Фиорентина» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Сассуоло»
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    Николас Гонсалес
    «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Сассуоло» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 28 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Фиорентина» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2024 года
    Фиорентина
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Фиорентина» занимает девятое место с 47 очками и разницей мячей 45-36.

    Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому для выхода хотя бы в Лигу конференций ей крайне важно набирать по максимуму очков.

    Фиорентина — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).

    В то же время, на текущей неделе «Фиалки» проиграли «Аталанте» (1:4) в ответном поединке итальянской Серии А и не смогли выйти в финал Кубка Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Бонавентура — травма. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Фиорентина» один раз проиграла при двух победах и двух ничьих.

    С одной стороны такие результаты позволили «Фиалкам» дали возможность выйти в полуфинал Лиги конференций, где они сыграют с «Брюгге», с другой — они привели к вылету из Кубка Италии.

    Бонавентура и Гонсалес — самые результативные игроки команды в Серии А с семью голами.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 26 очками и разницей мячей 39-65.

    Команда на пять очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Он был разгромлен «Лечче» (0:3).

    Эта неудача прервала ничейную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию А.

    Не сыграют: Берарди, Обьянг, Кастильехо и Педерсен — травмированы. Дисквалифицирован — Лорьенте

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии А) «Сассуоло» ни разу не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.

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    Словом, команда демонстрирует слабую форму, поэтому с каждым туром стремительно погружается в «трясину» и рискует понизиться в классе.

    Пьямонти — лучший бомбардир команды с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» фиксировалась ничья.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Сассуоло» — в 4.80.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала. Хозяева в основном весьма надежны в обороне.

    В данном случае гостям будет сложно пробить их оборону на выезде.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50

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    Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Сассуоло» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Как «Фиорентина» отреагирует на вылет из Кубка?
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