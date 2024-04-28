«Фиорентина»
Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Фиорентина» занимает девятое место с 47 очками и разницей мячей 45-36.
Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому для выхода хотя бы в Лигу конференций ей крайне важно набирать по максимуму очков.
Фиорентина — Сассуоло: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства гости не выиграли. На чужом поле туринцы поделили очки с «Кальяри» (2:2).
В то же время, на текущей неделе «Фиалки» проиграли «Аталанте» (1:4) в ответном поединке итальянской Серии А и не смогли выйти в финал Кубка Италии.
Не сыграют: Бонавентура — травма. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Фиорентина» один раз проиграла при двух победах и двух ничьих.
С одной стороны такие результаты позволили «Фиалкам» дали возможность выйти в полуфинал Лиги конференций, где они сыграют с «Брюгге», с другой — они привели к вылету из Кубка Италии.
Бонавентура и Гонсалес — самые результативные игроки команды в Серии А с семью голами.
«Сассуоло»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 26 очками и разницей мячей 39-65.
Команда на пять очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Он был разгромлен «Лечче» (0:3).
Эта неудача прервала ничейную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию А.
Не сыграют: Берарди, Обьянг, Кастильехо и Педерсен — травмированы. Дисквалифицирован — Лорьенте
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии А) «Сассуоло» ни разу не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.
Словом, команда демонстрирует слабую форму, поэтому с каждым туром стремительно погружается в «трясину» и рискует понизиться в классе.
Пьямонти — лучший бомбардир команды с 10 голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» фиксировалась ничья.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Сассуоло» — в 4.80.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала. Хозяева в основном весьма надежны в обороне.
В данном случае гостям будет сложно пробить их оборону на выезде.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50