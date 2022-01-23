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    «Фиалки» начнут без раскачки?

    «Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Фиорентина»
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    Душан Влахович
    «Кальяри» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 14:30 мск. «Кальяри» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 14:30 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Кальяри»

    «Кальяри» нынче выглядит не лучшим образом. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.

    Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставит полностью сконцентрироваться на главной задаче.

    Коэффициенты матча Кальяри — Фиорентина

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    Причем оборона команды представляет собой проходной двор. В 22 матчах пропущено 43 гола.

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    С флорентийцами «Кальяри» традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков сардинцы выиграли лишь раз при двух неудачах.

    «Фиорентина»

    Эта команда проводит приличный турнирный отрезок. Нынешнее 6 место — прекрасная диспозиция, но и его еще нужно удержать.

    Главным позитивом является длительная серия без поражений. «Фиорентина» не проигрывает аж с конца ноября!

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  • 19/01/2022

    • К слову, в минувшем туре «Фиорентина» показала потрясающий уровень игры. Победа над «Дженоа» (6:0) стала этому подтверждением.

    Традиционно забил и Душан Влахович. Серб в 21 матче чемпионата настрелял уже 17 мячей, деля первую строчку в споре бомбардиров с римлянином Чиро Иммобиле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Кальяри» — за 5.00.

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    Оборона сардинцев наверняка вновь будет давать частые сбои.

    «Фиорентина» прекрасно смотрится в атаке.

    Гости смотрятся гораздо веселее, особенно это касается линии атаки. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Кальяри» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фиалки» начнут без раскачки?
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