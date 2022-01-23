«Кальяри» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 14:30 мск. «Кальяри» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» нынче выглядит не лучшим образом. Команда борется за выживание в Серии А, занимая вылетающее 18 место.

Из Кубка Италии сардинцы уже вылетели. Минимальное поражение от «Сассуоло» заставит полностью сконцентрироваться на главной задаче.

Коэффициенты матча Кальяри — Фиорентина 1 5.40 X 4.10 2 1.60 Ставка

Причем оборона команды представляет собой проходной двор. В 22 матчах пропущено 43 гола.

Все прогнозы на Серию А

С флорентийцами «Кальяри» традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков сардинцы выиграли лишь раз при двух неудачах.

«Фиорентина»

Эта команда проводит приличный турнирный отрезок. Нынешнее 6 место — прекрасная диспозиция, но и его еще нужно удержать.

Главным позитивом является длительная серия без поражений. «Фиорентина» не проигрывает аж с конца ноября!

К слову, в минувшем туре «Фиорентина» показала потрясающий уровень игры. Победа над «Дженоа» (6:0) стала этому подтверждением.

Традиционно забил и Душан Влахович. Серб в 21 матче чемпионата настрелял уже 17 мячей, деля первую строчку в споре бомбардиров с римлянином Чиро Иммобиле.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Кальяри» — за 5.00.

Оборона сардинцев наверняка вновь будет давать частые сбои.

«Фиорентина» прекрасно смотрится в атаке .

Гости смотрятся гораздо веселее, особенно это касается линии атаки. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.