18 января в 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» примет «Удинезе» на поле стадиона «Олимпико». Игра начнется в 19:30 по мск. «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» проведет первый поединок в Кубке Италии нынешнего сезона, в котором в основном не блещет стабильностью. В случае победы клуб сыграет в четвертьфинале с «Миланом».

Нынешнее седьмое место в Серии А, конечно, слишком низким не назовешь, однако цели у клуба более амбициозные.

Коэффициенты матча Лацио — Удинезе 1 1.58 X 4.30 2 5.30 Ставка

При весьма неплохой атаке, оборона «Орлов» не так надежна, как хотелось бы. Отдельно стоит отметить Чиро Иммобиле, настрелявшего уже 17 мячей.

Все прогнозы на Серию А

В последних пяти матчах во всех турнирах «бьянкочелести» потерпели одно поражение при трех победах и одной ничьей.

«Удинезе»

В Кубке Италии текущего сезона «Удинезе» уже провел две игры. Сперва клуб дома переиграл «Асколи» (3:1), а затем там же — «Кротоне» (4:0).

«Бьянконери» тем временем находятся на 14-й строчке, набрав в 20-ти поединках 20 очков.

«Зебрам» пришлось пропустить два матча из-за вспышки коронавируса. По этой причине они не смогли сыграть против «Салернитаны» и «Кальяри».

В последних матчах, которые пришлись на Серию А, фриульцы проиграли. Сперва разгромно — «Аталанте» (2:6), после чего не так крупно — «Ювентусу» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 5,50, ничья в основное время — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.