«Лацио»
«Лацио» проведет первый поединок в Кубке Италии нынешнего сезона, в котором в основном не блещет стабильностью. В случае победы клуб сыграет в четвертьфинале с «Миланом».
Нынешнее седьмое место в Серии А, конечно, слишком низким не назовешь, однако цели у клуба более амбициозные.
Коэффициенты матча Лацио — Удинезе
При весьма неплохой атаке, оборона «Орлов» не так надежна, как хотелось бы. Отдельно стоит отметить Чиро Иммобиле, настрелявшего уже 17 мячей.
В последних пяти матчах во всех турнирах «бьянкочелести» потерпели одно поражение при трех победах и одной ничьей.
«Удинезе»
В Кубке Италии текущего сезона «Удинезе» уже провел две игры. Сперва клуб дома переиграл «Асколи» (3:1), а затем там же — «Кротоне» (4:0).
«Бьянконери» тем временем находятся на 14-й строчке, набрав в 20-ти поединках 20 очков.
«Зебрам» пришлось пропустить два матча из-за вспышки коронавируса. По этой причине они не смогли сыграть против «Салернитаны» и «Кальяри».
В последних матчах, которые пришлись на Серию А, фриульцы проиграли. Сперва разгромно — «Аталанте» (2:6), после чего не так крупно — «Ювентусу» (0:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 5,50, ничья в основное время — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.