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    С кем в Кубке Италии сыграет «Милан»?

    «Лацио» — «Удинезе». Прогноз, ставки (к. 2.30) на футбол, Кубок Италии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Удинезе»
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    «Лацио» стартует в Кубке Италии
    18 января в 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» примет «Удинезе» на поле стадиона «Олимпико». Игра начнется в 19:30 по мск. «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 18 Января 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Лацио»

    «Лацио» проведет первый поединок в Кубке Италии нынешнего сезона, в котором в основном не блещет стабильностью. В случае победы клуб сыграет в четвертьфинале с «Миланом».

    Нынешнее седьмое место в Серии А, конечно, слишком низким не назовешь, однако цели у клуба более амбициозные.

    Коэффициенты матча Лацио — Удинезе

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
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    При весьма неплохой атаке, оборона «Орлов» не так надежна, как хотелось бы. Отдельно стоит отметить Чиро Иммобиле, настрелявшего уже 17 мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних пяти матчах во всех турнирах «бьянкочелести» потерпели одно поражение при трех победах и одной ничьей.

    «Удинезе»

    В Кубке Италии текущего сезона «Удинезе» уже провел две игры. Сперва клуб дома переиграл «Асколи» (3:1), а затем там же — «Кротоне» (4:0).

    «Бьянконери» тем временем находятся на 14-й строчке, набрав в 20-ти поединках 20 очков.

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    • «Зебрам» пришлось пропустить два матча из-за вспышки коронавируса. По этой причине они не смогли сыграть против «Салернитаны» и «Кальяри».

    В последних матчах, которые пришлись на Серию А, фриульцы проиграли. Сперва разгромно — «Аталанте» (2:6), после чего не так крупно — «Ювентусу» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, ничья в основное время — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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    «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. С кем в Кубке Италии сыграет «Милан»?
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