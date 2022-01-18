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    Очередная крупная победа «дачников»?

    «Фулхэм» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионат Англии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Бирмингем»
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    «Фулхэм»
    Во вторник, 18 января, «Фулхэм» на своем поле сыграет против «Бирмингема» в 24-м туре английского Чемпионшипа. Начало — в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Января 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 22:45 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» за последние два поединка чемпионата смог забить 13 мячей. В этих играх он разгромил на выезде 7:0 «Рединг», а также на своем поле одолел «Бристоль Сити» со счетом 6:2.

    Перед этим «дачники» не могли выиграть на протяжении пяти встреч. Этот не совсем удачный период они начали с четырех мировых подряд, после чего дома уступили 0:1 «Шеффилд Юнайтед».

    В турнирной таблице первого английского дивизиона лондонский коллектив находится на первой позиции,имея в своем активе 51 очко. Это на два больше, чем у двух преследователей при игре в запасе.

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    В родных же стенах «Фулхэм» в текущем первенстве заработал 27 баллов из 51, выиграв восемь раз, трижды расписав мировые и потерпев два фиаско.

    «Бирмингем»

    «Бирмингем» находится аж на 18 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У него на счету 28 баллов и отрыв в девять пунктов от зоны вылета.

    Последний раз «синие» смогли выиграть еще в конце ноября, одолев тогда на своей территории соседа по турнирке «Блэкпул» со счетом 1:0. После этого они провели пять встреч, дважды сыграв вничью в этот период при трех фиаско.

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    • Одна из этих мировых случилась с коллективом накануне. Он поделил очки на выезде с «Престоном», сыграв 1:1. Перед этим же состоялись два поражения подряд с общим счетом 1:6.

    13 из 28 баллов «Бирмингем» заработал вне родных стен. Клуб смог добиться трех викторий, четыре поединка он свел вничью и шесть раз был повержен.

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    «Фулхэм» выиграл у «Бирмингема» в последних четырех матчах. В первом круге «дачники» разгромили «синих» на их поле со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фулхэма» — 1.31, победа «Бирмингема» — 10.50, ничья — 5.50.

    «Дачники» сокрушают в последнее время всех на своем пути. Наверняка и предстоящий противник не станет исключением.

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    «Фулхэм» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Очередная крупная победа «дачников»?
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