Во вторник, 18 января, «Фулхэм» на своем поле сыграет против «Бирмингема» в 24-м туре английского Чемпионшипа. Начало — в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» за последние два поединка чемпионата смог забить 13 мячей. В этих играх он разгромил на выезде 7:0 «Рединг», а также на своем поле одолел «Бристоль Сити» со счетом 6:2.

Перед этим «дачники» не могли выиграть на протяжении пяти встреч. Этот не совсем удачный период они начали с четырех мировых подряд, после чего дома уступили 0:1 «Шеффилд Юнайтед».

В турнирной таблице первого английского дивизиона лондонский коллектив находится на первой позиции,имея в своем активе 51 очко. Это на два больше, чем у двух преследователей при игре в запасе.

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В родных же стенах «Фулхэм» в текущем первенстве заработал 27 баллов из 51, выиграв восемь раз, трижды расписав мировые и потерпев два фиаско.

«Бирмингем»

«Бирмингем» находится аж на 18 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У него на счету 28 баллов и отрыв в девять пунктов от зоны вылета.

Последний раз «синие» смогли выиграть еще в конце ноября, одолев тогда на своей территории соседа по турнирке «Блэкпул» со счетом 1:0. После этого они провели пять встреч, дважды сыграв вничью в этот период при трех фиаско.

Одна из этих мировых случилась с коллективом накануне. Он поделил очки на выезде с «Престоном», сыграв 1:1. Перед этим же состоялись два поражения подряд с общим счетом 1:6.

13 из 28 баллов «Бирмингем» заработал вне родных стен. Клуб смог добиться трех викторий, четыре поединка он свел вничью и шесть раз был повержен.

«Фулхэм» выиграл у «Бирмингема» в последних четырех матчах. В первом круге «дачники» разгромили «синих» на их поле со счетом 4:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фулхэма» — 1.31, победа «Бирмингема» — 10.50, ничья — 5.50.

«Дачники» сокрушают в последнее время всех на своем пути. Наверняка и предстоящий противник не станет исключением.