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    «Бёрнли» очень нужны 3 очка

    «Бёрнли» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Премьер-лига Англии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бёрнли» — «Уотфорд»
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    Джеймс Тарковски
    «Бёрнли» на своём поле сыграет против «Уотфорда» в рамках 17-го тура АПЛ. Матч состоится 18 января, начало — 22:30 (мск). «Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:30 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Бёрнли»

    «Бёрнли» замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии находясь на 20-м месте. Но стоит учитывать тот факт, что команда провела меньше всего матчей в АПЛ, всего 17. Поэтому в их активе на данный момент 11 очков.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Бёрнли» лишь один раз смог одержать победу, 5 раз терпел поражения от своих соперников и 4 раза довольствовался ничейными результатами.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Уотфорд

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    На данный момент в АПЛ «Бёрнли» проводит безвыигрышную серию из семи матчей. Два тура назад команда встречалась с «Вест Хэмом», в этом поединке не было голов и они разошлись в ничьей со счётом 0:0. А после было два выездных матча с «МЮ» и «Лидсом», в которых «Бёрнли» проиграл с одинаковым счётом — 3:1.

    На поле не смогут выйти Эшли Барнс и Максвелл Корне.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» провёл 19 матчей в АПЛ, набрал 14 очков и расположился на 17-м месте в турнирной таблице, всего на одну строчку выше от зоны вылета.

    Последние 10 матчей во всех турнирах «Уотфорд» провёл крайне плохо: 1 победа, 1 ничья и целых 8 поражений в активе этой команды.

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    • В прошлом туре АПЛ «Уотфорд» смог прервать свою серию поражений сыграв на выезде с «Ньюкаслом» со счётом 1:1. До этого они встречались и терпели поражения от «Тоттенхэма» (0:1), «Вест Хэма» (1:4), «Брентфорда» (2:1), «Ман Сити» (1:3), «Челси» (1:2) и «Лестера» (4:2).

    Команде не смогут помочь Квадво Баа, Имран Луза, Адам Мазина, Николя Н’Кулу, Исмаила Сарр, Уильям Трост-Эконг и Огенекаро Этебо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бернли» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают взять за 3.35, а победу «Уотфорда» за - 3.40.

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    Прогноз — Встреча двух аутсайдеров АПЛ. «Уотфорд» до сих пор имеет большие кадровые потери и ужасную форму. «Бёрнли» выглядит намного лучше и явно захочет доказать, что их последнее место в турнирной таблице — большая ошибка.

    Ставка — Победа «Бёрнли» за 2.26.

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    «Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бёрнли» очень нужны 3 очка
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