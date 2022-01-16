Алжир сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:00 мск. Алжир — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Эта команда на Кубке африканских наций стартовала явно ниже ожиданий болельщиков и специалистов. Алжирцы так и не пробили ворота сьерралеонцев.

Очевидно, что победа в этом матче фактически станет пропуском в плей-офф. С такими парнями, как Рияд Марез, иного исхода и не предполагается.

Коэффициенты матча Алжир — Экваториальная Гвинея 1 1.30 X 4.60 2 14.00 Ставка

Правда, в трех своих последних матчах алжирцы не пропустили ни разу. В общем, команде стоит банально продемонстрировать свою истинную силу.

Прогнозы на Кубок Африки

В стартовом матче неуверенно отыграл ведущий форвард сборной Алжира Ислам Слимани. Не слишком ярко проявил себя и Софьян Фегули.

Экваториальная Гвинея

Сборная Экваториальной Гвинеи стартовала с минимального поражения. Вот только неудача в поединке с ивуарийцами (0:1) сенсацией не стала.

Между тем, в той встрече Экваториальная Гвинея показала характер. По сути, ход встречи сломал быстрый гол, ставший в итоге решающим.

Эта команда не боится авторитетов. Не так давно экваториальные гвинейцы минимально одолели крепкий Тунис, однако в квалификации на Мундиаль уступили дорогу оппоненту.

У команды довольно неплохая оборона. Именно на нее и ляжет основная нагрузка в этом поединке. Алжирцы ведь будут беспрерывно атаковать…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Алжир за 1.34, на ничью за 4.60, а на Экваториальную Гвинею — за 11.00.

Алжирцы наверняка быстро добьются своего .

Экваториальная Гвинея неплохо выглядит в обороне, да и авторитетов не боится.

Внезапная стартовая потеря очков наверняка станет отличным мотиватором для алжирцев. Наши прогноз и ставка — Фора Алжира -1.5 с коэффициентом 2.12.