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    Уверенная виктория алжирцев?

    Алжир — Экваториальная Гвинея. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алжир — Экваториальная Гвинея
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    Алжир
    Алжир сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 22:00 мск. Алжир — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа E 16 Января 2022 года
    Алжир
  • Алжир
    •  Алжир 22:00 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2021. Группа E
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    Алжир

    Эта команда на Кубке африканских наций стартовала явно ниже ожиданий болельщиков и специалистов. Алжирцы так и не пробили ворота сьерралеонцев.

    Очевидно, что победа в этом матче фактически станет пропуском в плей-офф. С такими парнями, как Рияд Марез, иного исхода и не предполагается.

    Коэффициенты матча Алжир — Экваториальная Гвинея

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    Правда, в трех своих последних матчах алжирцы не пропустили ни разу. В общем, команде стоит банально продемонстрировать свою истинную силу.

    Прогнозы на Кубок Африки

    В стартовом матче неуверенно отыграл ведущий форвард сборной Алжира Ислам Слимани. Не слишком ярко проявил себя и Софьян Фегули.

    Экваториальная Гвинея

    Сборная Экваториальной Гвинеи стартовала с минимального поражения. Вот только неудача в поединке с ивуарийцами (0:1) сенсацией не стала.

    Между тем, в той встрече Экваториальная Гвинея показала характер. По сути, ход встречи сломал быстрый гол, ставший в итоге решающим.

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    • Эта команда не боится авторитетов. Не так давно экваториальные гвинейцы минимально одолели крепкий Тунис, однако в квалификации на Мундиаль уступили дорогу оппоненту.

    У команды довольно неплохая оборона. Именно на нее и ляжет основная нагрузка в этом поединке. Алжирцы ведь будут беспрерывно атаковать…

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Алжир за 1.34, на ничью за 4.60, а на Экваториальную Гвинею — за 11.00.

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    Алжирцы наверняка быстро добьются своего.

    Экваториальная Гвинея неплохо выглядит в обороне, да и авторитетов не боится.

    Внезапная стартовая потеря очков наверняка станет отличным мотиватором для алжирцев. Наши прогноз и ставка — Фора Алжира -1.5 с коэффициентом 2.12.

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    Алжир — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория алжирцев?
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