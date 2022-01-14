14 января в Зволле на стадионе «МАК ПАРК» местный «Зволле» сыграет с «Виллем II» в 19-м туре нидерландской Эредивизии. Игра начнется в 22:00 по мск. «Зволле» — «Виллем II»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зволле»

«Зволле» находится на последнем месте в Эредивизии. Команда разжилась только шестью очками, что делает ее главным кандидатом на вылет из элиты.

У команды худшая в лиге атака (всего 9 мячей), да и 32 пропущенных мяча — явно многовато. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 10 очков.

К слову, в минувшем туре «Зволле» вновь проиграл. На выезде команда не смогла сдержать атаки «Витесса» (0:1).

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В Эредивизии команда не выигрывает уже два месяца. Последнюю на сегодня победу она одержала над «Хераклесом» (1:0) 23 октября 2021 года.

«Виллем II»

По итогам 14-ти туров «Виллем II» занимает 14 позицию. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков, а от соперника — 12 баллов.

Отрыв от 16-й позиции, которая требует по итогам сезона провести стыковые поединки за место в элитном дивизионе, составляет те же пять пунктов.

Команда при этом пикирует в зону вылета, ведь не знает побед 12 последних матчей во всех турнирах и проиграл девять последних поединков.

Коллектив сумел добиться последней на сегодня виктории 25 сентября 2021 года дома против ПСВ — 2:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.