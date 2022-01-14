Коэффициенты на матч ПЕК Зволле — Виллем II
«Зволле»
«Зволле» находится на последнем месте в Эредивизии. Команда разжилась только шестью очками, что делает ее главным кандидатом на вылет из элиты.
У команды худшая в лиге атака (всего 9 мячей), да и 32 пропущенных мяча — явно многовато. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 10 очков.
К слову, в минувшем туре «Зволле» вновь проиграл. На выезде команда не смогла сдержать атаки «Витесса» (0:1).
В Эредивизии команда не выигрывает уже два месяца. Последнюю на сегодня победу она одержала над «Хераклесом» (1:0) 23 октября 2021 года.
«Виллем II»
По итогам 14-ти туров «Виллем II» занимает 14 позицию. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков, а от соперника — 12 баллов.
Отрыв от 16-й позиции, которая требует по итогам сезона провести стыковые поединки за место в элитном дивизионе, составляет те же пять пунктов.
Команда при этом пикирует в зону вылета, ведь не знает побед 12 последних матчей во всех турнирах и проиграл девять последних поединков.
Коллектив сумел добиться последней на сегодня виктории 25 сентября 2021 года дома против ПСВ — 2:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.