Мавритания сыграет на своем поле с Гамбией в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 января, начало — в 19:00 мск. Мавритания — Гамбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Мавритании

Мавританцы сейчас смотрятся довольно неплохо. Вроде бы посредственная команда не знает поражений в трех последних матчах.

По составу сборная Мавритании выглядит скромно. Да и оборона команды частенько совершает необязательные ошибки.

А вот в отборочной группе на Чемпионат мира Мавритания заняла последнее место. Причем в 6 матчах команда набрала только 2 очка.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Гамбией у мавританцев проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

Сборная Гамбии

Гамбийцы нестабильны: чередуют удачные игры с провальными. Как, например, октябрьская катастрофа в матче со второй (!) сборной Марокко (7:2).

Неплохо себя проявляет форвард Моду Бэрроу. На его сильные качества и надеется тренерский штаб.

А вот оборона у сборной Гамбии часто дает сбои. В последнем товарищеском матче с новозеландцами (2:0) она выглядела не лучшим образом.

Без малого семь лет Гамбия не обыгрывала сборную Мавритании. Правда, два назад гамбийцы выиграли у соперника в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Мавританию за 2.60, на ничью за 2.88, а на Гамбию — за 3.10.

Мавританцы должны воспользоваться проблемами Гамбии в обороне .

Сборная Гамбии крайне нестабильна.

В матче примерно равных по классу соперников на первый план выйдет мастерство атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.22.