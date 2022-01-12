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    Мавритания и Гамбия совершат голевой бартер?

    Мавритания — Гамбия. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Кубок африканских наций, 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мавритания — Гамбия
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    Абдул Ба
    Мавритания сыграет на своем поле с Гамбией в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 января, начало — в 19:00 мск. Мавритания — Гамбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа F 12 Января 2022 года
    Мавритания
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    •  Мавритания 19:00 Гамбия Гамбия
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    Коэффициенты на матч Мавритания — Гамбия

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    Сборная Мавритании

    Мавританцы сейчас смотрятся довольно неплохо. Вроде бы посредственная команда не знает поражений в трех последних матчах.

    По составу сборная Мавритании выглядит скромно. Да и оборона команды частенько совершает необязательные ошибки.

    А вот в отборочной группе на Чемпионат мира Мавритания заняла последнее место. Причем в 6 матчах команда набрала только 2 очка.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Гамбией у мавританцев проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Сборная Гамбии

    Гамбийцы нестабильны: чередуют удачные игры с провальными. Как, например, октябрьская катастрофа в матче со второй (!) сборной Марокко (7:2).

    Неплохо себя проявляет форвард Моду Бэрроу. На его сильные качества и надеется тренерский штаб.

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    • А вот оборона у сборной Гамбии часто дает сбои. В последнем товарищеском матче с новозеландцами (2:0) она выглядела не лучшим образом.

    Без малого семь лет Гамбия не обыгрывала сборную Мавритании. Правда, два назад гамбийцы выиграли у соперника в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Мавританию за 2.60, на ничью за 2.88, а на Гамбию — за 3.10.

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    Мавританцы должны воспользоваться проблемами Гамбии в обороне.

    Сборная Гамбии крайне нестабильна.

    В матче примерно равных по классу соперников на первый план выйдет мастерство атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.22.

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    Мавритания — Гамбия: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. Мавритания и Гамбия совершат голевой бартер?
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