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    Уверенный проход «Борнмута»

    «Йовил» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок ФА, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Йовил» — «Борнмут»
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    Девид Брукс
    «Йовил» на своём поле сыграет против «Борнмута» в 1/32 Кубка ФА. Матч состоится 8 января, начало — 20:45 (мск). «Йовил» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йовил»

    «Йовил» занимает 11-е место в турнирной таблице Национальной лиги Англии. За 20 сыгранных матчей они набрали 31 очко. Количество забитых и пропущенных мячей у этой команды почти одинаковое — 21/20.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Йовил» до недавнего времени показывал хорошие результаты и таким образом в их активе: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения.

    В своей лиге «Йовил» провёл беспроигрышную серию из 6-ти матчей. В последних двух турах они встречались с одной и той же командой — «Торки Юнайтед» и дважды потерпели поражение от неё. Матч на выезде завершился со счётом 3:0,а домашняя игра — 1:2.

    «Борнмут»

    «Борнмут» является лидером Чемпионшипа и главным претендентом на выход в Английскую Премьер-лигу. На данный момент у них в запасе 49 очков и заслуженное первое место в турнирной таблице.

    За последние 10 игр в своём турнире «Борнмут» показал такие результаты: 4 поражения, 3 ничьи и 3 победы.

    После 6-ти матчей подряд в которых команда не могла одержать долгожданную победу, «Борнмут» всё таки смог реабилитироваться и добыл две важные победы в Чемпионшипе. Сначала на выезде переиграв «КПР» со счётом 0:1, а потом на домашнем стадионе оказался сильнее «Кардиффа» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йовила» можно поставить за 8.00, ничью букмекеры предлагают взять за 4.94, а победу «Борнмута» за 1.39.

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    Прогноз — «Борнмут» является заслуженным фаворитом этого матча. Команда показывает хорошую и результативную игру. Такой соперник как «Йовил» точно не составит им достойной конкуренции. И если смотреть статистику личных встреч, то «Борнмут» почти всегда уверенно обыгрывал «Йовил», этот матч тоже не станет исключением.

    Ставка — Победа «Борнмута» с форой (-1.5) за 2.05.

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    «Йовил» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенный проход «Борнмута»
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