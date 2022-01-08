«Йовил»
«Йовил» занимает 11-е место в турнирной таблице Национальной лиги Англии. За 20 сыгранных матчей они набрали 31 очко. Количество забитых и пропущенных мячей у этой команды почти одинаковое — 21/20.
За последние 10 игр во всех турнирах «Йовил» до недавнего времени показывал хорошие результаты и таким образом в их активе: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения.
В своей лиге «Йовил» провёл беспроигрышную серию из 6-ти матчей. В последних двух турах они встречались с одной и той же командой — «Торки Юнайтед» и дважды потерпели поражение от неё. Матч на выезде завершился со счётом 3:0,а домашняя игра — 1:2.
«Борнмут»
«Борнмут» является лидером Чемпионшипа и главным претендентом на выход в Английскую Премьер-лигу. На данный момент у них в запасе 49 очков и заслуженное первое место в турнирной таблице.
За последние 10 игр в своём турнире «Борнмут» показал такие результаты: 4 поражения, 3 ничьи и 3 победы.
После 6-ти матчей подряд в которых команда не могла одержать долгожданную победу, «Борнмут» всё таки смог реабилитироваться и добыл две важные победы в Чемпионшипе. Сначала на выезде переиграв «КПР» со счётом 0:1, а потом на домашнем стадионе оказался сильнее «Кардиффа» (3:0).
Прогноз и ставка
На победу «Йовила» можно поставить за 8.00, ничью букмекеры предлагают взять за 4.94, а победу «Борнмута» за 1.39.
Прогноз — «Борнмут» является заслуженным фаворитом этого матча. Команда показывает хорошую и результативную игру. Такой соперник как «Йовил» точно не составит им достойной конкуренции. И если смотреть статистику личных встреч, то «Борнмут» почти всегда уверенно обыгрывал «Йовил», этот матч тоже не станет исключением.
Ставка — Победа «Борнмута» с форой (-1.5) за 2.05.