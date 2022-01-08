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    «Лилль» должен разобраться с аутсайдером

    «Лилль» — «Лорьян». Прогноз (к. 2.55) и ставки на футбол, Лига 1, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лорьян»
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    Анхель Гомес
    Во втором поединке 20 тура чемпионата Франции «Лилль» примет «Лорьян» на поле стадиона «Пьер Моруа». Матч назначен на 8 января 19:00 мск. «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Января 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Лилль — Лорьян

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    «Лилль»

    Этот год начался для «Лилля» с поражения в Кубке Франции. Команда вылетела из 1/16 турнира, уступив в серии пенальти «Лансу» (2:3 П). Это было первое поражение хозяев с 29 октября.

    В чемпионате у «Лилля» серия из семи матчей без поражений. В прошлом месяце он победил «Ренн» и «Труа» с результатом 2:1, а также одолел «Бордо» 3:2. Выиграть не удалось лишь у «Лиона», результат матча с которым был 0:0.

    В турнирной таблице «доги» находятся на 8 позиции. У них 28 очков после 19 туров — 7 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сможет сыграть Джонатан Дэвид из-за коронавируса. Он лучший бомбардир команды в Лиге 1 (12). Также травмирован Тимоти Веа.

    «Лорьян»

    Гости располагаются внизу турнирной таблицы, на 19 позиции. У них всего 16 очков и 3 победы в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В прошлом туре команда смогла прервать серию из семи поражений ничьей с ПСЖ (1:1).

    В новом году «Лорьян» еще не играл. Последняя встреча была 22 декабря. Перед этим коллектив выбыл из Кубка Франции, проиграв «Ренну» 0:1. В последних турах Лиги 1 кроме ПСЖ были «Метц» (1:4), «Нант» (0:1) и «Труа» (0:2).

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  • 05/01/2022

    • «Мерлузовые» особенно плохо играют в гостях. Они проиграли в шести последних выездах. С результативностью у них на выезде не лучше. Им удалось забить лишь дважды на указанный период.

    Конкретно в Лиге 1 «Лорьян» — худшая выездная команда. У нее 4 очка в 10 матчах и ни одной победы.

    Прогноз и ставка

    По идее, фаворит в этом матче уже определен. Букмекеры намекают, кто должен выиграть. На «Лилль» они дают 1.53, а на «Лорьян» — 7.00.

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    На фоне неудачных выступлений «Лорьяна» в гостях, «Лилль» имеет огромные шансы на успех даже в отсутствии своего главного бомбардира.

    «Лорьян» крайне мало забивает в гостях. Возможно, «Лиллю» удастся выиграть с отрывом. Тем более что в последних играх у команды с результативностью был порядок. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -1.5 с коэффициентом 2.55.

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    «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» должен разобраться с аутсайдером
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