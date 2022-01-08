Во втором поединке 20 тура чемпионата Франции «Лилль» примет «Лорьян» на поле стадиона «Пьер Моруа». Матч назначен на 8 января 19:00 мск. «Лилль» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Этот год начался для «Лилля» с поражения в Кубке Франции. Команда вылетела из 1/16 турнира, уступив в серии пенальти «Лансу» (2:3 П). Это было первое поражение хозяев с 29 октября.

В чемпионате у «Лилля» серия из семи матчей без поражений. В прошлом месяце он победил «Ренн» и «Труа» с результатом 2:1, а также одолел «Бордо» 3:2. Выиграть не удалось лишь у «Лиона», результат матча с которым был 0:0.

В турнирной таблице «доги» находятся на 8 позиции. У них 28 очков после 19 туров — 7 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сможет сыграть Джонатан Дэвид из-за коронавируса. Он лучший бомбардир команды в Лиге 1 (12). Также травмирован Тимоти Веа.

«Лорьян»

Гости располагаются внизу турнирной таблицы, на 19 позиции. У них всего 16 очков и 3 победы в нынешнем сезоне чемпионата Франции. В прошлом туре команда смогла прервать серию из семи поражений ничьей с ПСЖ (1:1).

В новом году «Лорьян» еще не играл. Последняя встреча была 22 декабря. Перед этим коллектив выбыл из Кубка Франции, проиграв «Ренну» 0:1. В последних турах Лиги 1 кроме ПСЖ были «Метц» (1:4), «Нант» (0:1) и «Труа» (0:2).

«Мерлузовые» особенно плохо играют в гостях. Они проиграли в шести последних выездах. С результативностью у них на выезде не лучше. Им удалось забить лишь дважды на указанный период.

Конкретно в Лиге 1 «Лорьян» — худшая выездная команда. У нее 4 очка в 10 матчах и ни одной победы.

Прогноз и ставка

По идее, фаворит в этом матче уже определен. Букмекеры намекают, кто должен выиграть. На «Лилль» они дают 1.53, а на «Лорьян» — 7.00.

На фоне неудачных выступлений «Лорьяна» в гостях, «Лилль» имеет огромные шансы на успех даже в отсутствии своего главного бомбардира.

«Лорьян» крайне мало забивает в гостях. Возможно, «Лиллю» удастся выиграть с отрывом. Тем более что в последних играх у команды с результативностью был порядок. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -1.5 с коэффициентом 2.55.