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    «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Германии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Аугсбург»
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    Диади Самассеку
    В Зинсхайме «ПриЗироу Арена» в 18-м туре первой Бундеслиги «Хоффенхайм» сыграет против «Аугсбурга». Игра пройдет 8 января и начнется в 17:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч Хоффенхайм — Аугсбург

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  • 4.30
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Хоффенхайм»

    Первый круг «Хоффенхайм» закончил на пятой строке в турнирной таблице, но от четвертой лигачемпионовской позиции отстает только по дополнительным показателям.

    Последний раз «деревенские» проигрывали в чемпионате два месяца тому назад, уступив тогда на выезде «Бохуму» со счетом 0:2. После этого они добились четыре виктории подряд.

    А последующие две игры они завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с «Байером» 2:2 в гостях и на своем поле с глабахской «Боруссией» 1:1 в заключительном поединке 2021 года.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    17 из 28 баллов «Хоффенхайм» заработал в родных стенах. «Сине-белые» проиграли дома только раз за восемь игр, пять встреч они выиграли и дважды сыграли вничью.

    «Аугсбург»

    «Аугсбургу» же уготована борьба за сохранение прописки в элите. Первую половину первенства коллектив завершил на 15 месте в двух баллов от зоны прямого вылета.

    «Фуггеры» за всю турнирную дистанцию смогли добыть всего четыре виктории, шесть встреч они завершили мировыми результатами и семь раз уходили с поля поверженными.

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    • Заканчивал же 2021 год коллектив 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начал выездной победой над «Кельном» 2:0, а продолжил двумя мировыми — дома с «Лейпцигом» 1:1 и в гостях с «Гройтер Фюрт» 0:0.

    Вне родных стен «Аугсбург» заработал семь пунктов из 18. Команда смогла добиться одного выигрыша, а также по четыре встречи проиграла и сыграла вничью.

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    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями (3:1 и 1:2), а в этом первенстве «деревенские» крупно выиграли на выезде — 4:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 1.60, победа «Аугсбурга» — 5.60, ничья — 4.30.

    Один из претендентов на Лигу чемпионов на своем поле обязан брать три очка с командой из низов. Так что прогнозируем в этой игре викторию хозяев с разницей хотя бы в мяч.

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    «Хоффенхайм» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Деревенские» не отстанут от топ-4
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