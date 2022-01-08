В Зинсхайме «ПриЗироу Арена» в 18-м туре первой Бундеслиги «Хоффенхайм» сыграет против «Аугсбурга». Игра пройдет 8 января и начнется в 17:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Первый круг «Хоффенхайм» закончил на пятой строке в турнирной таблице, но от четвертой лигачемпионовской позиции отстает только по дополнительным показателям.

Последний раз «деревенские» проигрывали в чемпионате два месяца тому назад, уступив тогда на выезде «Бохуму» со счетом 0:2. После этого они добились четыре виктории подряд.

А последующие две игры они завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с «Байером» 2:2 в гостях и на своем поле с глабахской «Боруссией» 1:1 в заключительном поединке 2021 года.

Календарь и таблица Бундеслиги

17 из 28 баллов «Хоффенхайм» заработал в родных стенах. «Сине-белые» проиграли дома только раз за восемь игр, пять встреч они выиграли и дважды сыграли вничью.

«Аугсбург»

«Аугсбургу» же уготована борьба за сохранение прописки в элите. Первую половину первенства коллектив завершил на 15 месте в двух баллов от зоны прямого вылета.

«Фуггеры» за всю турнирную дистанцию смогли добыть всего четыре виктории, шесть встреч они завершили мировыми результатами и семь раз уходили с поля поверженными.

Заканчивал же 2021 год коллектив 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начал выездной победой над «Кельном» 2:0, а продолжил двумя мировыми — дома с «Лейпцигом» 1:1 и в гостях с «Гройтер Фюрт» 0:0.

Вне родных стен «Аугсбург» заработал семь пунктов из 18. Команда смогла добиться одного выигрыша, а также по четыре встречи проиграла и сыграла вничью.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями (3:1 и 1:2), а в этом первенстве «деревенские» крупно выиграли на выезде — 4:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 1.60, победа «Аугсбурга» — 5.60, ничья — 4.30.

Один из претендентов на Лигу чемпионов на своем поле обязан брать три очка с командой из низов. Так что прогнозируем в этой игре викторию хозяев с разницей хотя бы в мяч.