«Милан» на своём поле сыграет против «Ромы» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 6 января, начало — 20:30 (мск). «Милан» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 42 очка, а это всего лишь на 4 балла меньше от лидирующего «Интера».

Последние 10 игр во всех турнирах «красно-чёрные» показывают разные результаты: 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи.

В предыдущем туре Серии А «Милан» наконец-то смог одержать долгожданную победу, обыграв на выезде «Эмполи» со счётом 2:4.

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А до этого матча они встречались с «Наполи» где потерпели поражение 0:1 и не смогли определить сильнейшего с «Удинезе» (1:1).

«Рома»

«Рома» расположилась на 6-м месте в таблице Серии А в их активе 32 очка. Но их место очень неустойчиво так как «Фиорентина», которая занимает 7-е место имеет такое же количество очков, а «Лацио» с 8-го места отстаёт лишь на 1 очко.

У «Ромы» результаты за последние 10 матчей выглядят получше, но стоит учитывать то, что и соперники были менее достойными: 3 поражение, 6 побед и 1 ничья.

В прошлом туре «Рома» на своём поле принимала «Сампордию» в этом матче сильнейший так и не определился — 1:1. А до этого «желто-красные» одержали две уверенные победы над «Аталантой» (1:4) и «Специей» (2:0).

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Ромы» можно взять за — 3.85.

Прогноз — В этом матче встречаются два сильных соперника, но «Милан» более стабильная и уверенная команда, которая в этом матче точно будет бороться за 3 очка. Так же по статистике личных встреч, почти всегда «Рома» уступает римлянам, эта игра не станет исключением.

Ставка — Победа «Милана» за 1.97.