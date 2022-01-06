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    «Милан» заберёт такие нужные 3 очка

    «Милан» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Франк Кесси
    «Милан» на своём поле сыграет против «Ромы» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 6 января, начало — 20:30 (мск). «Милан» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Милан
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    Коэффициенты на матч Милан — Рома

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 42 очка, а это всего лишь на 4 балла меньше от лидирующего «Интера».

    Последние 10 игр во всех турнирах «красно-чёрные» показывают разные результаты: 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи.

    В предыдущем туре Серии А «Милан» наконец-то смог одержать долгожданную победу, обыграв на выезде «Эмполи» со счётом 2:4.

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    А до этого матча они встречались с «Наполи» где потерпели поражение 0:1 и не смогли определить сильнейшего с «Удинезе» (1:1).

    «Рома»

    «Рома» расположилась на 6-м месте в таблице Серии А в их активе 32 очка. Но их место очень неустойчиво так как «Фиорентина», которая занимает 7-е место имеет такое же количество очков, а «Лацио» с 8-го места отстаёт лишь на 1 очко.

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    • У «Ромы» результаты за последние 10 матчей выглядят получше, но стоит учитывать то, что и соперники были менее достойными: 3 поражение, 6 побед и 1 ничья.

    В прошлом туре «Рома» на своём поле принимала «Сампордию» в этом матче сильнейший так и не определился — 1:1. А до этого «желто-красные» одержали две уверенные победы над «Аталантой» (1:4) и «Специей» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Ромы» можно взять за — 3.85.

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    Прогноз — В этом матче встречаются два сильных соперника, но «Милан» более стабильная и уверенная команда, которая в этом матче точно будет бороться за 3 очка. Так же по статистике личных встреч, почти всегда «Рома» уступает римлянам, эта игра не станет исключением.

    Ставка — Победа «Милана» за 1.97.

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    «Милан» — «Рома»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» заберёт такие нужные 3 очка
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