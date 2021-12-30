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    «Ноттингем» не уступит в этом матче

    «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Чемпионшип, 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»
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    Джек Колбэк
    «Ноттингем Форест» на своём поле сыграет против «Хаддерсфилд Таун» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Матч пройдёт 30 декабря, начало — 22:45 (мск). «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа из 24 набрав 34 очка. Тренер Стивен Купер продолжает работать с командой, которая находится в превосходной форме.

    До прошлого тура чемпионата у «Ноттингема» была беспроигрышная серия, которая составила 9 матчей подряд: 5 ничьих и 4 победы. А вот в последней игре с «Мидлсбро» «лесники» потерпели поражение на выезде, матч закончился со счётом 2:0.

    В этой игре команде не помогут Макс Лоу, Лоик Мбе Со и Родриго Эли.

    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд» расположился на 6-м месте турнирной таблицы набрав 36 очков и это лишь на 2 очка больше чем у «Ноттингема».

    Игра этой команды всегда очень нестабильна. Из последних 8-ми игр в их активе: 3 поражения, 3 победы и 2 ничьи.

    В прошлом туре «Хаддерсфилд» встречались с «Блэкпулом» и в очень результативной игре смогли одержать победу 3:2. С таким же счётом они сыграли до этого на выезде с «Бристоль Сити». А вот до этих матчей они не могли победить своих соперников 4 тура подряд.

    За «Хаддерсфилд» не сыграют Джонатан Хогг, Пипа, Роландо Эронз и Алекс Вальехо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ноттингем Форест» можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Хаддерсфилд Таун» — за 3.96.

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    Прогноз — В этом матче встречаются почти две равные команды, которые показывают хорошую игру в Чемпионшипе. Но «Ноттингем» под руководством нового наставника совершил реально впечатляющий рывок. В последних пяти домашних поединках команда не потерпела ни одного поражения, этот тоже не будет исключением.

    Ставка

    — Победа «Ноттингем Форест» за 2.02.
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    «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ноттингем» не уступит в этом матче
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