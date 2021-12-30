«Ноттингем Форест» на своём поле сыграет против «Хаддерсфилд Таун» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Матч пройдёт 30 декабря, начало — 22:45 (мск). «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа из 24 набрав 34 очка. Тренер Стивен Купер продолжает работать с командой, которая находится в превосходной форме.

До прошлого тура чемпионата у «Ноттингема» была беспроигрышная серия, которая составила 9 матчей подряд: 5 ничьих и 4 победы. А вот в последней игре с «Мидлсбро» «лесники» потерпели поражение на выезде, матч закончился со счётом 2:0.

В этой игре команде не помогут Макс Лоу, Лоик Мбе Со и Родриго Эли.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд» расположился на 6-м месте турнирной таблицы набрав 36 очков и это лишь на 2 очка больше чем у «Ноттингема».

Игра этой команды всегда очень нестабильна. Из последних 8-ми игр в их активе: 3 поражения, 3 победы и 2 ничьи.

В прошлом туре «Хаддерсфилд» встречались с «Блэкпулом» и в очень результативной игре смогли одержать победу 3:2. С таким же счётом они сыграли до этого на выезде с «Бристоль Сити». А вот до этих матчей они не могли победить своих соперников 4 тура подряд.

За «Хаддерсфилд» не сыграют Джонатан Хогг, Пипа, Роландо Эронз и Алекс Вальехо.

Прогноз и ставка

На победу «Ноттингем Форест» можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Хаддерсфилд Таун» — за 3.96.

Прогноз — В этом матче встречаются почти две равные команды, которые показывают хорошую игру в Чемпионшипе. Но «Ноттингем» под руководством нового наставника совершил реально впечатляющий рывок. В последних пяти домашних поединках команда не потерпела ни одного поражения, этот тоже не будет исключением.

Ставка

— Победа «Ноттингем Форест» за