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    «Челси» потеряет очки в матче с «Брайтоном»?

    «Челси» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.08) и ставки на чемпионат Англии 29 декабря 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    «Челси» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря в Лондоне, начало — в 22:30 мск. «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч Челси — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 41 очко. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже шесть очков.

    В конце прошлой недели «Челси» выиграл на выезде у «Астон Виллы» (3:1), в том числе благодаря голу Ромелу Лукаку, который наконец-то восстановился после ковида. Еще два мяча забил Жоржиньо, в обоих случаях реализовавший пенальти.

    Но в целом надо признать, что у «Челси» сейчас непростой период. Команда Томаса Тухеля выиграла только пять из десяти предыдущих матчей в АПЛ.

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    • При этом в семи последних матчах на своем поле «Челси» одержал лишь три победы. В трех случаях «синие» сыграли вничью — со счетом 1:1 завершились матчи с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

    «Брайтон»

    «Брайтон» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 17-ти матчах 23 очка.

    В минувшее воскресенье команда Грэма Поттера наконец-то прервала неприятную серию из 11-ти матчей без побед. «Брайтон» уверенно выиграл на своем поле у «Брентфорда» — 2:0.

    Интересно, что перед этим «Брайтон» в 11-ти матчах восемь раз сыграл вничью. Так что совсем уж печальной эту ситуацию нельзя назвать, все-таки команда регулярно набирала хоть какие-то очки.

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    Пять из шести предыдущих матчей «Брайтона» в гостях завершились вничью. Команда Поттера не смогла забить только в двух выездных матчах текущего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Брайтона» — за 8.70.

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    «Челси» ждет непростая игра против очень крепкого середняка, который в таких матчах играет просто в свое удовольствие. В отличие от хозяев, которым надо догонять конкурентов, на гостей не давит ответственность за результат, и этот момент может сыграть ключевую роль.

    Ставка — обе команды забьют за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.

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    «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
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