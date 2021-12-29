«Челси» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря в Лондоне, начало — в 22:30 мск. «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 41 очко. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже шесть очков.

В конце прошлой недели «Челси» выиграл на выезде у «Астон Виллы» (3:1), в том числе благодаря голу Ромелу Лукаку, который наконец-то восстановился после ковида. Еще два мяча забил Жоржиньо, в обоих случаях реализовавший пенальти.

Но в целом надо признать, что у «Челси» сейчас непростой период. Команда Томаса Тухеля выиграла только пять из десяти предыдущих матчей в АПЛ.

При этом в семи последних матчах на своем поле «Челси» одержал лишь три победы. В трех случаях «синие» сыграли вничью — со счетом 1:1 завершились матчи с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

«Брайтон»

«Брайтон» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 17-ти матчах 23 очка.

В минувшее воскресенье команда Грэма Поттера наконец-то прервала неприятную серию из 11-ти матчей без побед. «Брайтон» уверенно выиграл на своем поле у «Брентфорда» — 2:0.

Интересно, что перед этим «Брайтон» в 11-ти матчах восемь раз сыграл вничью. Так что совсем уж печальной эту ситуацию нельзя назвать, все-таки команда регулярно набирала хоть какие-то очки.

Все прогнозы на АПЛ

Пять из шести предыдущих матчей «Брайтона» в гостях завершились вничью. Команда Поттера не смогла забить только в двух выездных матчах текущего чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Брайтона» — за 8.70.

«Челси» ждет непростая игра против очень крепкого середняка, который в таких матчах играет просто в свое удовольствие. В отличие от хозяев, которым надо догонять конкурентов, на гостей не давит ответственность за результат, и этот момент может сыграть ключевую роль.

Ставка — обе команды забьют за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.