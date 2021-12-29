«Блэкпул»
«Блэкпул» находится на 13-й строчке, набрав в 24-х матчах 30 очков.
Клуб ранее тоже прервал неудачную серию, которая, правда, составляла семь матчей, включая четыре поражения.
Команда Нил Критчли одержала волевую победу в позапрошлом туре над «Питерборо» (3:1), забив решающие голы незадолго до финального свистка.
В последнем матче чемпионата было поражение от «Хаддерсфилда» (2:3). «Блэкпул» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего сезона.
«Мидлсбро»
«Мидлсбро» с 36 набранными очками разместился на пятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, что находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.
«Речники» за последние восемь игр первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад дома середняку «Престону» со счетом 1:2. Еще в этот период они по четыре раза побеждали и играли вничью.
К данной же встречи коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и четырежды выиграл.
Одна из викторий состоялся в минувшем игровом дне дома над «Борнмутом» 1:0, идущий на второй позиции.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Мидлсбро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.