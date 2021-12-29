ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Удержится ли «Мидлсбро» в зоне плей-офф?

    «Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 2.90) и ставки на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Блэкпул Прогнозы на Мидлсбро
    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Мидлсбро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мидлсбро» идет на пятой строчке
    В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Блэкпул» примет «Мидлсбро» на поле стадиона «Блумфилд Роуд». Встреча запланирована на 29 декабря 22:45 мск. «Блэкпул» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» находится на 13-й строчке, набрав в 24-х матчах 30 очков.

    Клуб ранее тоже прервал неудачную серию, которая, правда, составляла семь матчей, включая четыре поражения.

    Команда Нил Критчли одержала волевую победу в позапрошлом туре над «Питерборо» (3:1), забив решающие голы незадолго до финального свистка.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем матче чемпионата было поражение от «Хаддерсфилда» (2:3). «Блэкпул» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего сезона.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» с 36 набранными очками разместился на пятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, что находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

    «Речники» за последние восемь игр первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад дома середняку «Престону» со счетом 1:2. Еще в этот период они по четыре раза побеждали и играли вничью.

  • Трансферный дайджест. 21-27 декабря
  • Удержит ли «Барселона» полузащитника, где продолжит карьеру бомбардир «Фиорентины», вернется ли хавбек «Аталанты» в Россию и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • К данной же встречи коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и четырежды выиграл.

    Одна из викторий состоялся в минувшем игровом дне дома над «Борнмутом» 1:0, идущий на второй позиции.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Мидлсбро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тондела — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Маритиму — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Морейренсе — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Блэкпул» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Мидлсбро» в зоне плей-офф?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры