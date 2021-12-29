В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Блэкпул» примет «Мидлсбро» на поле стадиона «Блумфилд Роуд». Встреча запланирована на 29 декабря 22:45 мск. «Блэкпул» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

«Блэкпул» находится на 13-й строчке, набрав в 24-х матчах 30 очков.

Клуб ранее тоже прервал неудачную серию, которая, правда, составляла семь матчей, включая четыре поражения.

Команда Нил Критчли одержала волевую победу в позапрошлом туре над «Питерборо» (3:1), забив решающие голы незадолго до финального свистка.

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В последнем матче чемпионата было поражение от «Хаддерсфилда» (2:3). «Блэкпул» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего сезона.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» с 36 набранными очками разместился на пятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, что находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

«Речники» за последние восемь игр первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв месяц тому назад дома середняку «Престону» со счетом 1:2. Еще в этот период они по четыре раза побеждали и играли вничью.

К данной же встречи коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и четырежды выиграл.

Одна из викторий состоялся в минувшем игровом дне дома над «Борнмутом» 1:0, идущий на второй позиции.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Мидлсбро» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.