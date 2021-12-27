«Сент-Трюйден» сыграет на своем поле с «Эйпеном» в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Сент-Трюйден» — «Эйпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Трюйден»

«Сент-Трюйден» в турнирной таблице занимает 15-е место, набрав в 20 поединках 21 балл. Правда, от зоны плей-офф команда отстает на 12 очков.

Тем не менее, зону плей-офф, которая требует проведения матчей за выживание, она опережает всего на два балла.

За всю турнирную дистанцию «канарейки» смогли добиться шести викторий, еще в 11 случаях они уходили с поля ни с чем и трижды делили очки со своими оппонентами.

Все прогнозы на футбол

К данной же игре коллектив подходит с серией из пяти поражений подряд, где три из них были минимальные. В минувшем же туре они уступили на выезде «Генту» со счетом 1:2.

«Эйпен»

По итогам 20 туров «Эйпен» занимает 10-ю позицию. В активе клуба 25 очков, а разница мячей отрицательная — «-4».

Команда еще не решила задачу остаться в высшем дивизионе. Отрыв от 18-й строчки в зоне вылета — 16 очков, что создает ей безопасность.

И все же, до 17-го места, которое требует проведения матчей плей-офф за место в элите, не так много — шесть баллов.

Перед последним туром коллектив выиграл у «Мехелена» (3:1) на выезде после двух поражений кряду — от «Антверпена» (2:4) и «Шарлеруа» (0:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.