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    «Куинз Парк Рейнджерс» заберёт 3 очка

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.85) на Чемпионшип, 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут»
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    Линдон Дайкс
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своём поле против «Борнмута» в рамках 24-го тура Чемпионшипа. Матч пройдёт 27 декабря, начало — 20:30 (мск). «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» идет на 5 месте в таблице. Количество набранных очков — 35. За последние 5 игр команда имеет в своём активе: 3 победы, 1 поражение и 1 ничью.

    Крайний раз «Куинз Парк Рейнджерс» в домашней встрече сыграл против команды «Сток Сити», матч закончился со счётом — 0:2 в пользу «Стока». Матчем ранее команда провела гостевой поединок с клубом «Дерби Каунти».

    Команде «Куинз Парк Рейнджерс» удалось добыть гостевую победу с минимальным преимуществом 1:2.

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    В этом матче «КПР» не помогут — Йорди де Вейс, Чарли Оуэнс и Сэм Маккаллум.

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 43 очка за 23 матча. Свои последние противостояния команда завершила следующим образом: победы — 0, поражения — 2, ничьи — 3.

    Крайний раз команда «Борнмут» в гостевом поединке сыграла против клуба «Фулхэм». В этом противостоянии команды не смогли выявить сильнейшего и он закончился со счётом 1:1.

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    • До этого команда «Борнмут» провела домашний поединок с клубом «Ковентри Сити», команды показали примерно равную игру что так же привело к ничейному итогу 2:2.

    За «Борнмут» не сыграют Дэвид Брукс и Адам Смит.

    Прогноз и ставка

    На победу «Куинз Парк Рейнджерс» можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Борнмута» — за 2.48.

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    Прогноз — В этом матче встречаются две сильные команды, которые находятся вверху турнирной таблицы. Но если посмотреть на последние матчи и статистику команд, то очевидно, что «КПР» сейчас находится в лучшей форме и в состоянии забрать свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.85.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на футбол. «Куинз Парк Рейнджерс» заберёт 3 очка
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