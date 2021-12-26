Коэффициенты на матч Норвич Сити — Арсенал Лондон
«Норвич»
«Норвич» находится на последнем месте в таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь десять очков.
У «Норвича» был небольшой всплеск, серия из четырех матчей, в которых ему удалось одержать две победы и столько же раз сыграть вничью, но после этого снова начались проблемы.
В декабре «Норвич» проиграл три матча. Правда, и соперники у команды Дина Смита были непростые — «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».
Единственным утешением для «Норвича» и его болельщиков можно считать тот факт, что команда все-таки не выглядела безнадежной. Тем более все конкуренты в борьбе за выживание пока рядом, поэтому о вылете «Норвича» пока рано говорить.
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем находится на четвертом месте после 18-ти туров, в которых набрал 32 очка.
Команда Микеля Артеты начала декабрь с поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», но после этого одержала четыре победы кряду.
«Арсенал» уверенно выиграл у «Саутгемптона», «Вест Хэма» и «Лидса». Показательной стала встреча с крепким «Вест Хэмом», который выглядел очень блекло на фоне «канониров».
Кроме того, «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив на своем поле «Сандерленд» со счетом 5:1.
«Арсенал» потерпел пять поражений в девяти гостевых матчах АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Норвич» в этом матче можно поставить за 7.60, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Арсенала» — за 1.46.
Несмотря на то, что «Арсенал», как правило, проводит гостевые матчи не так здорово, как домашние, в предстоящей встрече ему, скорее всего, удастся набрать три очка. Команда Артеты в последнее время добилась просто колоссального прогресса. Игра «Арсенала» оставляет очень приятное впечатление.
Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 2,5 за 2.17.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.26.