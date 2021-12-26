Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Норвича» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Норвич» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» находится на последнем месте в таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь десять очков.

У «Норвича» был небольшой всплеск, серия из четырех матчей, в которых ему удалось одержать две победы и столько же раз сыграть вничью, но после этого снова начались проблемы.

В декабре «Норвич» проиграл три матча. Правда, и соперники у команды Дина Смита были непростые — «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

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Единственным утешением для «Норвича» и его болельщиков можно считать тот факт, что команда все-таки не выглядела безнадежной. Тем более все конкуренты в борьбе за выживание пока рядом, поэтому о вылете «Норвича» пока рано говорить.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на четвертом месте после 18-ти туров, в которых набрал 32 очка.

Команда Микеля Артеты начала декабрь с поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», но после этого одержала четыре победы кряду.

«Арсенал» уверенно выиграл у «Саутгемптона», «Вест Хэма» и «Лидса». Показательной стала встреча с крепким «Вест Хэмом», который выглядел очень блекло на фоне «канониров».

Кроме того, «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив на своем поле «Сандерленд» со счетом 5:1.

«Арсенал» потерпел пять поражений в девяти гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Норвич» в этом матче можно поставить за 7.60, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Арсенала» — за 1.46.

Несмотря на то, что «Арсенал», как правило, проводит гостевые матчи не так здорово, как домашние, в предстоящей встрече ему, скорее всего, удастся набрать три очка. Команда Артеты в последнее время добилась просто колоссального прогресса. Игра «Арсенала» оставляет очень приятное впечатление.

Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 2,5 за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.26.