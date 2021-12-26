«Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 19-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 13:00 мск. «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» сейчас занимает 4 место, но явно жаждет большего. Например, подняться в заветный дуэт лидеров чемпионата Китая.

В минувшем туре «Чанчунь Ятай» уступил, причем лидеру. «Шаньдун Тайшань» был сильнее по всем параметрам (2:1).

Причем «Чанчунь Ятай» не слишком стабилен. Уже три поединка к ряду команда остается без победы, и с такими результатами нужного не достичь.

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В последние годы «Чанчунь Ятай» не слишком удачно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при трех неудачах.

«Гуанчжоу Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится лишь на 7 месте.

У команды средние показатели, если не сказать ниже среднего. При высоких амбициях «Гуанчжоу Сити» вряд ли поднимется выше пятого места.

К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» смог разжиться очками. Выездной паритет с «Хэбеем» (1:1) вряд ли прибавил позитива.

Слабоватая оборона явно дисгармонирует с задачами команды. Все-таки 25 пропущенных мячей (столько же у «Бэйцзин Гоань») — худший показатель в первой восьмерке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.25, на ничью за 3.28, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.09.

«Чанчунь Ятай» намерен побороться за вторую позицию в чемпионате.

«Гуанчжоу Сити» слишком много пропускает в свои ворота .

Хозяева максимально настроены прервать серию из трех матчей без побед. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.25.