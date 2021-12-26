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    «Чанчунь Ятай» прервет свою серию неудач?

    «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Суперлига, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити»
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    Же Джианг
    «Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 19-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 13:00 мск. «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» сейчас занимает 4 место, но явно жаждет большего. Например, подняться в заветный дуэт лидеров чемпионата Китая.

    В минувшем туре «Чанчунь Ятай» уступил, причем лидеру. «Шаньдун Тайшань» был сильнее по всем параметрам (2:1).

    Причем «Чанчунь Ятай» не слишком стабилен. Уже три поединка к ряду команда остается без победы, и с такими результатами нужного не достичь.

    Все прогнозы на футбол

    В последние годы «Чанчунь Ятай» не слишком удачно противостоит «Гуанчжоу Сити». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при трех неудачах.

    «Гуанчжоу Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится лишь на 7 месте.

    У команды средние показатели, если не сказать ниже среднего. При высоких амбициях «Гуанчжоу Сити» вряд ли поднимется выше пятого места.

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    • К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» смог разжиться очками. Выездной паритет с «Хэбеем» (1:1) вряд ли прибавил позитива.

    Слабоватая оборона явно дисгармонирует с задачами команды. Все-таки 25 пропущенных мячей (столько же у «Бэйцзин Гоань») — худший показатель в первой восьмерке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.25, на ничью за 3.28, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.09.

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    «Чанчунь Ятай» намерен побороться за вторую позицию в чемпионате.

    «Гуанчжоу Сити» слишком много пропускает в свои ворота.

    Хозяева максимально настроены прервать серию из трех матчей без побед. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.25.

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    «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Чанчунь Ятай» прервет свою серию неудач?
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