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    «Бешикташ» должен победить на своем поле

    «Бешикташ» — «Гезтепе». Прогноз и ставка на футбол, чемпионат Турции, 23 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Гезтепе»
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    Джан Боздоган
    «Бешикташ» будет принимать «Гезтепе» в 18-м туре чемпионата Турции. Матч пройдет на «Водафон Парк» 23 декабря. Начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Гезтепе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. Команда не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Турции идет только девятой.

    В 17 турах «Бешикташ» набрал 25 очков. У команды 7 побед, 4 ничьи и 6 поражений. У «Бешикташа» 28 забитых голов и 26 пропущенных.

    «Бешикташ» лишь один раз выиграл в семи последних турах турецкой лиги — 4:2 над «Кайсериспором». При этом у стамбульцев была серия из четырех поражений подряд.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущем туре «Бешикташ» в гостях играл с «Фенербахче». Матч завершился вничью — 2:2.

    «Гезтепе»

    «Гезтепе» в двух последних турах чемпионата Турции проиграл, прервав свою серию из трех матчей без поражений в национальной лиге.

    Команда уступила «Ризеспору» со счетом 1:3, а также «Фатиху Карагюмрюку» со счетом 0:1. Перед этим «Гезтепе» удалось обыграть «Газиантеп» со счетом 2:1.

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  • 20/12/2021

    • В турнирной таблице чемпионата Турции «Гезтепе» занимает 18-е место — команда идет в зоне вылета, на 4 очка отставая от спасительной позиции.

    В 17 турах «Гезтепе» удалось набрать 14 очков. Команда забила 15 голов, а пропустила 25.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бешикташа» дается коэффициент 1,64, на ничью — 4,40, а на победу «Гезтепе» — 5,20.

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    «Бешикташ» не в лучшей форме, но должен разбираться с одним из аутсайдеров. Ставим на то, что стамбульцы будут лидировать в матче по истечении первого часа игры.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Бешикташа» на 60-ю минуту с коэффициентом 1,87.

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    «Бешикташ» — «Гезтепе»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» должен победить на своем поле
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