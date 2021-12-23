«Бешикташ» будет принимать «Гезтепе» в 18-м туре чемпионата Турции. Матч пройдет на «Водафон Парк» 23 декабря. Начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Гезтепе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. Команда не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Турции идет только девятой.

В 17 турах «Бешикташ» набрал 25 очков. У команды 7 побед, 4 ничьи и 6 поражений. У «Бешикташа» 28 забитых голов и 26 пропущенных.

«Бешикташ» лишь один раз выиграл в семи последних турах турецкой лиги — 4:2 над «Кайсериспором». При этом у стамбульцев была серия из четырех поражений подряд.

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В предыдущем туре «Бешикташ» в гостях играл с «Фенербахче». Матч завершился вничью — 2:2.

«Гезтепе»

«Гезтепе» в двух последних турах чемпионата Турции проиграл, прервав свою серию из трех матчей без поражений в национальной лиге.

Команда уступила «Ризеспору» со счетом 1:3, а также «Фатиху Карагюмрюку» со счетом 0:1. Перед этим «Гезтепе» удалось обыграть «Газиантеп» со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Гезтепе» занимает 18-е место — команда идет в зоне вылета, на 4 очка отставая от спасительной позиции.

В 17 турах «Гезтепе» удалось набрать 14 очков. Команда забила 15 голов, а пропустила 25.

Прогноз и ставка

На победу «Бешикташа» дается коэффициент 1,64, на ничью — 4,40, а на победу «Гезтепе» — 5,20.

«Бешикташ» не в лучшей форме, но должен разбираться с одним из аутсайдеров. Ставим на то, что стамбульцы будут лидировать в матче по истечении первого часа игры.

Прогноз и ставка на матч — победа «Бешикташа» на 60-ю минуту с коэффициентом 1,87.