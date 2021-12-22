«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Сент-Этьен» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» все никак не может выбраться из опасной зоны. Текущее последнее место команды выглядит явным провалом.

Вот и в минувшем туре «Сент-Этьен» проиграл. Поражение от «Реймса» (2:0) полностью исходило из логики событий на поле, и стала для команды четвертым к ряду в Лиге 1.

Между тем, в Кубке Франции «Сент-Этьен» минимально переиграл «Лион Дюшер». Впрочем, главной задачей является именно сохранение прописки в Лиге 1.

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Нанта» команда в последние годы играет с переменным успехом. Соперники в пяти последних матчах трижды сыграли вничью, выиграв друг у друга по разу.

«Нант»

После серии стартовых неудач «канарейки» считались потенциальными борцами за выживание. Однако сейчас «Нант» находится на 10 месте.

«Нант» забивает примерно так же часто, как и пропускает (24:23). При этом команда выиграла два своих последних матча в Лиге 1.

К слову, в минувшем туре «Нант» сумел перестрелять «Ланс» (3:2). Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Франции, одолев в серии пенальти «Сошо».

Наверняка «канарейки» сыграют в этой встрече первым номером. Особую роль в этом должен сыграть креативный хавбек Людовик Бла, отличившийся уже 7 раз в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.60, на ничью за 3.25, а на «Нант» — за 2.80.

«Сент-Этьен» проиграл четыре последних матча в чемпионате.

«Канарейки» после двух побед к ряду и прохода в Кубке находятся на эмоциональном подъеме .

«Нант» не должен испытать проблем в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Нанта» с коэффициентом 2.80.