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    «Канарейки» удачно погостят в Сент-Этьене?

    «Сент-Этьен» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига 1, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Нант»
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    Вилан Киприен
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Сент-Этьен» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Сент-Этьен — Нант

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» все никак не может выбраться из опасной зоны. Текущее последнее место команды выглядит явным провалом.

    Вот и в минувшем туре «Сент-Этьен» проиграл. Поражение от «Реймса» (2:0) полностью исходило из логики событий на поле, и стала для команды четвертым к ряду в Лиге 1.

    Между тем, в Кубке Франции «Сент-Этьен» минимально переиграл «Лион Дюшер». Впрочем, главной задачей является именно сохранение прописки в Лиге 1.

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    Против «Нанта» команда в последние годы играет с переменным успехом. Соперники в пяти последних матчах трижды сыграли вничью, выиграв друг у друга по разу.

    «Нант»

    После серии стартовых неудач «канарейки» считались потенциальными борцами за выживание. Однако сейчас «Нант» находится на 10 месте.

    «Нант» забивает примерно так же часто, как и пропускает (24:23). При этом команда выиграла два своих последних матча в Лиге 1.

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    • К слову, в минувшем туре «Нант» сумел перестрелять «Ланс» (3:2). Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Франции, одолев в серии пенальти «Сошо».

    Наверняка «канарейки» сыграют в этой встрече первым номером. Особую роль в этом должен сыграть креативный хавбек Людовик Бла, отличившийся уже 7 раз в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.60, на ничью за 3.25, а на «Нант» — за 2.80.

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    «Сент-Этьен» проиграл четыре последних матча в чемпионате.

    «Канарейки» после двух побед к ряду и прохода в Кубке находятся на эмоциональном подъеме.

    «Нант» не должен испытать проблем в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Нанта» с коэффициентом 2.80.

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    «Сент-Этьен» — «Нант»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Канарейки» удачно погостят в Сент-Этьене?
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