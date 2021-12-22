Коэффициенты на матч Бордо — Лилль
«Бордо»
Коллектив Владимира Петковича занимает 15 позицию в таблице. За 18 туров он набрал 17 очков. Довольствовалась команда всего тремя победами.
Одну из них она одержала в прошлом туре. «Бордо» на выезде победил «Труа» со счетом 2:1. Матч был близким и хозяева даже пропустили первыми. Так прервалась 5-матчевая серия без побед в чемпионате.
Ранее «жирондинцы» проиграли дома «Бресту» 1:2. Это было четвертое домашнее фиаско для команды в сезоне. После «Бреста» «Бордо» крупно проиграл «Страсбургу» 2:5. Далее была ничью с «Лионом» 2:2.
В домашних стенах «Бордо» не выигрывает уже 3 тура подряд, имея 2 поражения и ничью.
«Лилль»
«Доги» идут на беспроигрышной серии, которая составляет 10 матчей с учетом всех турниров. В чемпионате этот показатель достиг отметки в 6 игр.
«Лилль» выиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. Команда победила «Ренн» и «Труа» с одинаковым результатом 2:1. Следом домашняя нулевая ничья с «Лионом».
Также «Лилль» победил «Вольфсбург» 3:1 в Лиге чемпионов, обеспечив себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе. 18 декабря гости провели матч в Кубке Франции, где прошли «Осер» (3:1).
В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» занимает 11 место. У него 25 очков на счету.
Прогноз и ставка
Букмекерские котировки на матч следующие: 4.20 на победу «Бордо», 3.80 на ничью и 1.87 на победу «Лилля».
«Лилль» имеет хорошую серию в чемпионате и в целом с учетом всех турниров. Команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и прошла в 1/16 Кубка Франции. Сейчас «доги» выглядят очень стабильно и вполне могут рассчитывать на продолжение серии.
«Лилль» выиграл 4 матча против «Бордо» подряд. Учитывая последние результаты команд, рекомендуем поставить на очередную победу гостей.