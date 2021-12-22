В матче 19 тура французской Лиги 1 «Бордо» примет «Лилль» на поле стадиона «Стад-де-Бордо». Начало в 23:00 мск. «Бордо» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

Коллектив Владимира Петковича занимает 15 позицию в таблице. За 18 туров он набрал 17 очков. Довольствовалась команда всего тремя победами.

Одну из них она одержала в прошлом туре. «Бордо» на выезде победил «Труа» со счетом 2:1. Матч был близким и хозяева даже пропустили первыми. Так прервалась 5-матчевая серия без побед в чемпионате.

Ранее «жирондинцы» проиграли дома «Бресту» 1:2. Это было четвертое домашнее фиаско для команды в сезоне. После «Бреста» «Бордо» крупно проиграл «Страсбургу» 2:5. Далее была ничью с «Лионом» 2:2.

Все прогнозы на Лигу 1

В домашних стенах «Бордо» не выигрывает уже 3 тура подряд, имея 2 поражения и ничью.

«Лилль»

«Доги» идут на беспроигрышной серии, которая составляет 10 матчей с учетом всех турниров. В чемпионате этот показатель достиг отметки в 6 игр.

«Лилль» выиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. Команда победила «Ренн» и «Труа» с одинаковым результатом 2:1. Следом домашняя нулевая ничья с «Лионом».

Также «Лилль» победил «Вольфсбург» 3:1 в Лиге чемпионов, обеспечив себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе. 18 декабря гости провели матч в Кубке Франции, где прошли «Осер» (3:1).

В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» занимает 11 место. У него 25 очков на счету.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на матч следующие: 4.20 на победу «Бордо», 3.80 на ничью и 1.87 на победу «Лилля».

«Лилль» имеет хорошую серию в чемпионате и в целом с учетом всех турниров. Команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и прошла в 1/16 Кубка Франции. Сейчас «доги» выглядят очень стабильно и вполне могут рассчитывать на продолжение серии.

«Лилль» выиграл 4 матча против «Бордо» подряд. Учитывая последние результаты команд, рекомендуем поставить на очередную победу гостей.