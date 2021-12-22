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    «Лилль» снова победит «Бордо»?

    «Бордо» — «Лилль». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, Лига 1, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Лилль»
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    Анхель Гомес
    В матче 19 тура французской Лиги 1 «Бордо» примет «Лилль» на поле стадиона «Стад-де-Бордо». Начало в 23:00 мск. «Бордо» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Бордо — Лилль

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Бордо»

    Коллектив Владимира Петковича занимает 15 позицию в таблице. За 18 туров он набрал 17 очков. Довольствовалась команда всего тремя победами.

    Одну из них она одержала в прошлом туре. «Бордо» на выезде победил «Труа» со счетом 2:1. Матч был близким и хозяева даже пропустили первыми. Так прервалась 5-матчевая серия без побед в чемпионате.

    Ранее «жирондинцы» проиграли дома «Бресту» 1:2. Это было четвертое домашнее фиаско для команды в сезоне. После «Бреста» «Бордо» крупно проиграл «Страсбургу» 2:5. Далее была ничью с «Лионом» 2:2.

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    В домашних стенах «Бордо» не выигрывает уже 3 тура подряд, имея 2 поражения и ничью.

    «Лилль»

    «Доги» идут на беспроигрышной серии, которая составляет 10 матчей с учетом всех турниров. В чемпионате этот показатель достиг отметки в 6 игр.

    «Лилль» выиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. Команда победила «Ренн» и «Труа» с одинаковым результатом 2:1. Следом домашняя нулевая ничья с «Лионом».

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    • Также «Лилль» победил «Вольфсбург» 3:1 в Лиге чемпионов, обеспечив себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе. 18 декабря гости провели матч в Кубке Франции, где прошли «Осер» (3:1).

    В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» занимает 11 место. У него 25 очков на счету.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на матч следующие: 4.20 на победу «Бордо», 3.80 на ничью и 1.87 на победу «Лилля».

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    «Лилль» имеет хорошую серию в чемпионате и в целом с учетом всех турниров. Команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и прошла в 1/16 Кубка Франции. Сейчас «доги» выглядят очень стабильно и вполне могут рассчитывать на продолжение серии.

    «Лилль» выиграл 4 матча против «Бордо» подряд. Учитывая последние результаты команд, рекомендуем поставить на очередную победу гостей.

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    «Бордо» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лилль» снова победит «Бордо»?
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