Коэффициенты на матч Милан — Наполи
«Милан»
После стартовых успехов «россонери» заметно сдали свои позиции. Правда, пока не все так плохо, ведь 2 место с отставанием в один пункт от земляков «Интера» предполагают дальнейшую борьбу за Скудетто.
В минувшем туре чемпионата «Милан» потерял важнейшие очки. Причем ничья с «Удинезе» (1:1) была вырвана в самом эндшпиле.
Нестабильность — главный враг команды. Зато продолжает радовать своих болельщиков 40-летний Златан Ибрагимович.
С «Наполи» миланцы в последнее время играют довольно удачно. Из пяти последних поединков «россонери» выиграли в двух при одной неудаче.
«Наполи»
Неаполитанцы все мечтают о Скудетто. Однако последние неудачи отбросили «Наполи» на 4 строчку, еще больше развив интригу в Серии А.
Между тем, неаполитанцы откровенно нестабильны. Натужные победы сменяются откровенными провалами.
Как, например, в минувшем туре «Наполи» умудрился проиграть дома. Причем поражение от «Эмполи» (0:1) выходило за пределы логики.
В общем, неаполитанцам вновь нужен мотивационный толчок. Например, в виде победы над одним из конкурентов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 2.32, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 3.15.
Миланцы нестабильны, к тому же в последнее время обыгрывают только аутсайдеров.
Неаполитанская атака во главе способна сделать нужный результат. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Наполи» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.05. Для остальных — более умеренный прогноз.