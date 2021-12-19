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    Неудачное начало от «Милана»?

    «Милан» — «Наполи». Дерзкая ставка за 5.05 на матч Серии А 19 декабря 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Декабря 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч Милан — Наполи

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    После стартовых успехов «россонери» заметно сдали свои позиции. Правда, пока не все так плохо, ведь 2 место с отставанием в один пункт от земляков «Интера» предполагают дальнейшую борьбу за Скудетто.

    В минувшем туре чемпионата «Милан» потерял важнейшие очки. Причем ничья с «Удинезе» (1:1) была вырвана в самом эндшпиле.

    Нестабильность — главный враг команды. Зато продолжает радовать своих болельщиков 40-летний Златан Ибрагимович.

    Все прогнозы на Серию А

    С «Наполи» миланцы в последнее время играют довольно удачно. Из пяти последних поединков «россонери» выиграли в двух при одной неудаче.

    «Наполи»

    Неаполитанцы все мечтают о Скудетто. Однако последние неудачи отбросили «Наполи» на 4 строчку, еще больше развив интригу в Серии А.

    Между тем, неаполитанцы откровенно нестабильны. Натужные победы сменяются откровенными провалами.

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    • Как, например, в минувшем туре «Наполи» умудрился проиграть дома. Причем поражение от «Эмполи» (0:1) выходило за пределы логики.

    В общем, неаполитанцам вновь нужен мотивационный толчок. Например, в виде победы над одним из конкурентов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 2.32, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 3.15.

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    Миланцы нестабильны, к тому же в последнее время обыгрывают только аутсайдеров.

    «Наполи» имеет надежную оборону, да и в атаке команда способна продемонстрировать класс.

    Неаполитанская атака во главе способна сделать нужный результат. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Наполи» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.05. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Неудачное начало от «Милана»?
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