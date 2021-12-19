«Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

После стартовых успехов «россонери» заметно сдали свои позиции. Правда, пока не все так плохо, ведь 2 место с отставанием в один пункт от земляков «Интера» предполагают дальнейшую борьбу за Скудетто.

В минувшем туре чемпионата «Милан» потерял важнейшие очки. Причем ничья с «Удинезе» (1:1) была вырвана в самом эндшпиле.

Нестабильность — главный враг команды. Зато продолжает радовать своих болельщиков 40-летний Златан Ибрагимович.

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С «Наполи» миланцы в последнее время играют довольно удачно. Из пяти последних поединков «россонери» выиграли в двух при одной неудаче.

«Наполи»

Неаполитанцы все мечтают о Скудетто. Однако последние неудачи отбросили «Наполи» на 4 строчку, еще больше развив интригу в Серии А.

Между тем, неаполитанцы откровенно нестабильны. Натужные победы сменяются откровенными провалами.

Как, например, в минувшем туре «Наполи» умудрился проиграть дома. Причем поражение от «Эмполи» (0:1) выходило за пределы логики.

В общем, неаполитанцам вновь нужен мотивационный толчок. Например, в виде победы над одним из конкурентов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 2.32, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 3.15.

Миланцы нестабильны, к тому же в последнее время обыгрывают только аутсайдеров.

«Наполи» имеет надежную оборону , да и в атаке команда способна продемонстрировать класс.

Неаполитанская атака во главе способна сделать нужный результат. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Наполи» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.05. Для остальных — более умеренный прогноз.